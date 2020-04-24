ABD’de Kovid-19 nedeniyle 3 bin 176 kişi daha hayatını kaybetti: Toplam ölü sayısı 50 bine yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD’deki bilanço verilerini güncelledi.

Üniversite, virüsle mücadele tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırılmasının gündemde olduğu ülkede son 24 saat içinde 3 bin 176 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Böylelikle ülkedeki toplam ölü sayısı 49 bin 759’a ulaşmış oldu.

Diğer yandan ülkede geçen gün 26 bin 971 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 866 bin 646’ya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen son Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında “ABD’de 23 eyalette vaka sayıları azaldı, ayrıca 46 eyalette koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin sayısında azalma var. Ekonomileri tekrar faaliyete geçiriyor olmamız heyecan verici ama bu, virüse karşı gardımızı düşüreceğimiz anlamına gelmez” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Beyaz Saray’ın Kovid-19 önlemleri konusunda yayınladığı önlem planının ne zaman biteceğine ilişkin, “Kendimizi güvende hissedene kadar, sosyal mesafe önlemlerini uzatacağız” demişti.