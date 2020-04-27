ABD’de Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD‘de vaka artışı sürüyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği ‘Worldometer’ internet sitesine göre, ABD‘de son 24 saat içinde 13 bin 281 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 441’e yükseldi.

Bununla birlikte ülkede, virüs nedeniyle 873 kişi daha hayatını kaybetti, böylelikle toplam ölü sayısı da 56 bin 286’ya çıktı.

Toplamda 137 bin 465 hastanın tedavi edilerek sağlığına kavuştuğu bilgisini veren site, 14 bin 175 hastanın da durumunun kritik olduğunu kaydetti.