ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bin 505'e yükseldi

NEW YORK (AA) – ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 404 artarak 236 bin 505'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 73 bin 175 artışla 9 milyon 478 bin 422'ye ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 404 artarak 236 bin 505'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 104 bini, toplam test sayısı 145 milyonu geçti.

En çok vaka 960 bin 927 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 936 bin 843 vakayla Kaliforniya ve 807 bin 412 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 687 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 242 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 545 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.