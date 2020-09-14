ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 198 bin 562'ye çıktı

NEW YORK (AA) – ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 412 artarak 198 bin 562'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 362 artışla 6 milyon 711 bin 385'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 412 artarak 198 bin 562'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 975 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 92 milyon 419 bini aştı.

– ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 850 bin 887 vakayla Hindistan, 4 milyon 330 bin 455 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 762 bin 15 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 691 bin 553 vakayla Texas ve 663 bin 994 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 116 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.