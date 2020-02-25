ABD’de kritik gelişme! Halkbank kabul etti

Reuters’te yer alan habere göre, Halkbank’ın ABD’de bulunan avukatı Andrew Hruska, bankanın mahkemede iddialara yanıt vereceğini açıkladı. Hruska, kendisine Halkbank Genel Müdürülüğü tarafından itirazda bulunma izninin de verildiğini söyledi.

ABD Bölge Hakimi Richard Berman ise, itiraz öncesi Hruska’dan Halkbank’tan yazılı izin almasını istedi.

Duruşmanın ise 3 Mart Salı günü yapılacağı öğrenildi.

Halkbank’ın kararının, ABD savcılarının bankaya katılmadığı her duruşma için 1 milyon dolardan başlayan cezalar verilmesini mahkemeden talep etmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

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