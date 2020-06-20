ABD’de kriz yaratan kitaptaki ‘Erdoğan ve Albayrak’ detayı… Faik Öztrak tek tek anlattı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında krize dönüşen kitaptaki ‘Erdoğan’ detayını anlattı.

Faik Öztrak “ABD’de bugün yarın bir kitap yayınlanacak. Bazı bölümleri şimdiden basına yansıdı. Kitapta ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’ın talebi üzerine Halk Bank davasına müdahale ederek savcıların değişeceğinin sözünü verdiği yazıyor. Aynı kitapta Trump’ın damadı ile Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak arasında bir bağlantı olduğundan söz ediyor. Bu iddiaların Türkiye’deki muhataplarına soruyorum. Trump’tan böyle bir istekte bulundunuz mu? Kitapta adı geçen ‘damat kanalı’ nedir?” ifadelerini kullandı. Faik Öztrak baroların başlattığı yürüyüş ve dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgil gazetecilerin sorularını da yanıtladı.