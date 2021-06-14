ABD'de, kuduz nedeniyle 100'den fazla ülkeden köpek ithali bir yıl süreyle yasakladı

NEW YORK (AA) – ABD'ye çeşitli nedenlerle köpek ihraç eden 100'den fazla ülkeye, kuduz riski nedeniyle 1 yıllığına yasak getirildiği açıklandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kuduzun hala bir sorun olduğu 100'den fazla ülkeden getirilen köpeklerin ithal edilmesine, kuduz aşısı kanıtına ihtiyaç duyulması ve küçük oldukları için aşılanamayan yavru köpeklerin risk oluşturması nedeniyle 1 yıl ara verileceğini duyurdu.

Ülkeye getirilen yavru köpeklerin sayısında son zamanlarda hızlı artış olması dolayısıyla alınan karara ek olarak, ABD vatandaşlarının kendi köpeklerini söz konusu ülkelere götürmeleri durumunda, kuduz riski olmayan üçüncü bir ülkede 6 ay geçirmeden ülkeye sokamayacakları da belirtildi.

ABD'ye, satmak, sahiplenmek veya evcil hayvan olarak beslemek amacıyla getirilen bu köpeklerin sağlıklı olduğundan emin olmak için alındığı ifade edilen kararın 14 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Yetkililer, ABD'ye her yıl 1 milyon civarında köpek getirildiğini, 1 sene boyunca geçerli olacak yasak nedeniyle sayının yüzde 4 ila 7,5 oranında azalmasının beklendiğini bildirdi.