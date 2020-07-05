ABD’de kutlamalara kan bulaştı: Minik kız yaşamını yitirdi

Yazan:
Alaturka Online
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Amerika’nın suç oranı en yüksek bölgesi olarak bilinen ve alınan tüm önlemlere rağmen bir türlü çözüm bulunamayan Chicago’da geçen hafta iki çocuk çatışmaların ortasında  kalarak can vermişlerdi.

Dün de 7 yaşındaki küçük kızın ölümü üzerine polis olaya neden olanları bulmaya çalışıyor. Polis olay hakkında bilgisi olanların kendilerine haber vermelerini istedi.

Polis, 7 yaşındaki kız çocuğunun isminin Natalie Wallace olduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi. 7 yaşındaki Wallace’ın kaldırımda oyun oynarken kafasından vurulduğu aktarılırken 32 yaşındaki bir adamın da hafif yaralandığını duyuruldu. Yetkililer 20 elden fazla ateş edildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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