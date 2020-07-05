ABD’de kutlamalara kan bulaştı: Minik kız yaşamını yitirdi

Amerika’nın suç oranı en yüksek bölgesi olarak bilinen ve alınan tüm önlemlere rağmen bir türlü çözüm bulunamayan Chicago’da geçen hafta iki çocuk çatışmaların ortasında kalarak can vermişlerdi.

Dün de 7 yaşındaki küçük kızın ölümü üzerine polis olaya neden olanları bulmaya çalışıyor. Polis olay hakkında bilgisi olanların kendilerine haber vermelerini istedi.

Polis, 7 yaşındaki kız çocuğunun isminin Natalie Wallace olduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi. 7 yaşındaki Wallace’ın kaldırımda oyun oynarken kafasından vurulduğu aktarılırken 32 yaşındaki bir adamın da hafif yaralandığını duyuruldu. Yetkililer 20 elden fazla ateş edildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.