ABD'de mahkeme Epstein mağdurlarının “hak ihlali” iddialarını yeniden değerlendirecek

ANKARA (AA) – ABD'de federal bir temyiz mahkemesi pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein’in mağdurlarının, "federal savcıların haklarını ihlal ettiği" yönündeki iddialarını yeniden değerlendirmeye karar verdi.

Epstein’in onlarca reşit olmayan kurbanlarından biri olan Floridalı Courtney Wild, 2008'de milyarderle Florida federal savcıları arasında yapılan gizli anlaşmanın Suç Mağdurları Yasası uyarınca kendi haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle savcılara karşı dava açtı.

Nisan ayında görülen davada, 3 yargıçlı mahkeme söz konusu anlaşmanın ilgili yasayı ihlal etmediğine ve dolayısıyla mağdurların herhangi bir tazminat alma hakkına sahip olmadığına karar vermişti.

Atlanta merkezli 11. ABD Temyiz Mahkemesi ise 14 Nisan’da verilen kararı iptal ederek, Epstein mağdurlarının iddialarının yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

Wild, yaptığı açıklamada, 12 yıldır mücadele ettiğini belirterek, bugünün geleceğine inandığını söyledi.

Söz konusu anlaşma ile Epstein, hakkındaki suçlamaları kabul ederek, savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve nispeten kısa bir hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD'de en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan 66 yaşındaki milyarder Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

Epstein'in kardeşi tarafından ölümünü araştırmak üzere özel görevlendirilen New York Adli Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden ise Epstein'ın vücudunda intihar ile çelişen ve cinayete dair işaretler olduğunu söylemişti.

Epstein'in işlediği cinsel istismar ve pedofili suçlarını konu alan ve kurbanların da ifadelerine yer verilen "Jeffrey Epstein: Filthy Rich (Korkunç Zengin)" isimli belgesel formatında mini bir dizi de yayınlanmıştı.