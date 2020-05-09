ABD'de maske tartışması yüzünden güvenlik görevlisini öldüren zanlılar yakalandı

FLINT (AA) – ABD'nin Michigan eyaletinin Flint kentinde, kızının maske takmadan markete girmesine izin vermeyen güvenlik görevlisini öldüren baba ile oğlu yakalandı.

Michigan'ın Genesee bölgesi yetkilileri, geçen hafta müşterilere Family Dollar adlı markete maskesiz giremeyeceğini söyleyen 43 yaşındaki güvenlik görevlisi Calvin Munerlyn'i başından vurarak öldüren 44 yaşındaki Larry Teague ve oğlu 23 yaşındaki Ramonyea Bishop'ın gözaltına alındığını bildirdi.

Yetkililer, Michigan'ın Bay kentindeki bir evde yakalanan Ramonyea Bishop'un sorgulandığını, Larry Teague'nin de Texas eyaletinin Houston kentindeki bir motelin yakınında yakalandığını ifade etti.

Olayda, güvenlik görevlisi Munerlyn, markete gelen Sharmel Teague isimli kadının yanındaki 24 yaşındaki Brya Bishop'ın, Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde maskesiz giremeyeceğini söylemiş, bunun üzerine kadının eşi ve oğlu tarafından saldırıya uğramıştı. Başından vurulan Munerlyn hayatını kaybetmişti.

Anne Teague gözaltına alınmış, diğer iki zanlının arandığı, üçünün de birinci derecede planlı cinayetle suçlandığı belirtilmişti.

Öte yandan Genesee Bölgesi Savcısı David Leyton, yaptığı açıklamada, Brya Bishop'un da geçen günlerde yakalandığını ve delilleri karartma, polise yalan söyleme ve yataklık yapmakla suçlandığını söylemişti.

Kovid-19 salgınının ABD'de en etkili olduğu eyaletlerden Michigan'da 4 bin 393 kişi virüsten öldü. Eyalette vaka sayısı da 46 bin 326'ya yükseldi.