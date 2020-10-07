ABD'de Microsoft'a “siyahi çalışanların sayısının artırılması” taahhüdüyle ilgili soruşturma

ANKARA (AA) – ABD Çalışma Bakanlığının, Amerikalı teknoloji devi Microsoft'a, siyahi çalışanların sayısının artırılması taahhüdüyle ilgili soruşturma açtığı bildirildi.

Microsoft'tan yapılan blog paylaşımında, Çalışma Bakanlığının, şirket hakkında, siyahi çalışan ve yönetici sayısını artırmaya yönelik taahhüdüyle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Paylaşıma göre, Bakanlıktan geçen hafta gönderilen yazıda, şirketin haziranda siyahi ve Afro-Amerikan yöneticiler ile kıdemli liderlerin sayının 2025'e kadar iki katına çıkarılacağına dair taahhüdü soruldu.

Bakanlık, şirketin, siyahilerin yöneticiliğiyle ilgili sözlerini nasıl yerine getirmeyi planladığına dair 29 Ekim'e kadar bilgi vermesini istedi.

Diğer yandan şirketin Genel Danışmanı Dev Stahlkopf, yaptığı açıklamada, söz konusu yazıda, fırsatların geliştirmesi için yaptıkları faaliyetlerin yasa dışı ırk temelli kararlar olmadığını kanıtlamalarının istenildiğini belirtti.

Stahlkopf, faaliyetlerinin kesinlikle yasa dışı ırk temelli kararlar olmadığını kaydetti.

Çalışma Bakanlığınca Associated Press ajansına yapılan açıklamada, Microsoft’un, olumlu eylem ve sosyal yardım hedeflerine ulaşmak için internet sitesinde ırksal tercihler veya kotalarla ilgilenmediğine dair verdiği güvencenin takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturmanın tamamlanması için Microsoft ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çalışma Bakanlığı, eski Devlet Başkanı Lyndon B. Johnson'ın 1965'te imzaladığı ve federal alt yükleniciler arasında ayrımcılık yapan işe alımları yasaklayan kararname kapsamında, Microsoft'a soruşturma açıldığına dikkati çekti.

Microsoft'un Üst Yöneticisi Satya Nadella, "Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) protestolarının sürdüğü haziranda, şirketteki siyahi çalışanların ve yöneticilerin sayısının artırılacağına dair söz vermişti.