ABD’de Milyonlarca Kiracı Şimdilik Evsiz Kalmaktan Kurtuldu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Corona virüsü pandemisi nedeniyle kira ödemelerini yapamayan kiracıların yaşadıkları evlerden tahliye edilmelerini 3 Ekim’e kadar erteleyen yeni bir kararname çıkardı. Karar, Biden yönetiminin kiracıların pandemi sürecinde evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğu eleştirilerine maruz kalması sonrasında alındı.

CDC’nin kiracılara getirdiği geçici koruma, Corona virüsünün Delta varyantının hızla yayıldığı ve eyaletlerin federal kira yardımlarının önünü açmada geciktiği süreçte milyonlarca Amerikalı’nın kirada oturdukları evlerinde yaşamaya devam etmesini sağlayacak. Virüsün “ciddi ve yüksek oranda” yayıldığı yerlerde kira ödemelerini geciktiren kiracıların evlerinden tahliye edilmesini önleyen yeni karar, ABD nüfusunun yaşadığı bölgelerin yüzde 90’ını kapsıyor.

Biden yönetimi daha önceki açıklamasında ABD Anayasa Mahkemesi’nin bir kararının kiracıların tahliye edilmesini geciktirme adımı atmayı önlediğini açıklamıştı. Hukuki belirsizliğe rağmen atılan bu adım, Beyaz Saray’ın pandemi sırasında evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olan 3 milyon 600 bin Amerikalı’yı korumak için daha fazla çaba sarfetmesi için baskı yapan Demokrat Parti’nin ilerici kanadı açısından zafer olarak niteleniyor.

Başkan Joe Biden, Salı günü öğleden sonra Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında kiracıların tahliye edilmesine yeni bir yasak getirilmesini açıklamaktan kaçınmış, “Yeni bir erteleme olacağını umuyorum” diyerek bu sorumluluğu CDC’ye devretmişti.

Biden yönetimi, federal yardımlar aracılığıyla olası tahliyelerin yol açacağı zararı kısıtlamanın yolunu bulacağı konusunda Demokratlar’a ve ülke geneline güvence vermeye çalışmış, ancak Kongre üyelerinin bu adımın yeterli olmayacağı yönündeki baskıları artmıştı.







Demokrat Parti’nin ileri gelenleri, ABD Kongre binası önünde kamp kurarak hükümeti kiracı tahliyelerini ertelemeye çağıran Demokrat Parti Missouri eyaleti temsilcisi Cori Bush’a destek verdi. Kongre’ye 2020’de seçilen, geçmişte genç bir anneyken arabasında yaşamak zorunda kaldığı için kiracıların evsiz kalmasını önlemeyi bir numaralı önceliği olarak belirleyen Cori Bush, Beyaz Saray’a çağrı yapılan protestonun da başını çekti.

Bush, paylaştığı Twitter mesajında, “Beş gün boyunca burada bulunduk, hükümetimizden hayat kurtarması için harekete geçmesini talep ettik. Bugün bu hareketimiz dağları yerinden oynattı” dedi. Biden yönetimi yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, ABD Anayasa Mahkemesi’nin bir kararının Kongre’nin desteği olmadan kiracı tahliyelerini erteleyemeyeceklerini söylemiş, eyalet ve kentlerin yaklaşık 47 milyar dolarlık kiracı yardımının önünü açmaları için daha atılgan olmaları gerektiğini açıklamıştı.

Başkan Biden, ne türlü seçenekler olduğu hakkında hukuk uzmanlarının görüşlerine başvurduğunu, aldığı tavsiyelerin karışık olduğunu ancak kimilerinin “çabalamaya değer” şeklinde öneride bulunduğunu söylemişti. Biden ayrıca pandemiyle mücadelede öncü rol üstlenen CDC’ye ne yapması gerektiğini söylemek istemediğini de kaydetmiş, “CDC’ye elindeki başka seçenekleri değerlendirmesini söyledim” demişti.

CDC ise Corona enfeksiyonlarının yüksek seyrettiği ve bulaşma oranlarında ciddi artış kaydedilen bölgelerde farklı ve yeni bir tahliye erteleme kararı almak için hukuki yetki belirlediğini kaydetti. Biden ayrıca “Fon var” diyerek pandemi krizinin daha önceki aşamalarında onaylanan 47 milyar dolar tutarındaki federal fonların kiracı ve ev sahiplerine destek olmak için daha hızlı devreye sokulması çağrısında bulundu. Eyalet yönetimlerinin ve yerel idarelerin bu federal fonları devreye sokmayı ağırdan aldığını kaydeden Beyaz Saray, fonlardan bir an önce yararlanılması için baskı uyguluyor.







ABD Maliye Bakanı Janet Yellen ise Salı günü Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat Partililer’e federal konut yardımının kiracı ve ev sahiplerine ulaştırılması için yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Yellen, Demokratlar’ı işbirliği yapmaya davet etti. Demokrat Partili Kongre üyeleriyse adının gizli kalmasını isteyen bir kaynağa göre Biden’ın kiracıların tahliye edilmesinin ertelenmesi kararını tek başına alması konusunda ısrar etti.

CDC, ilk tahliye yasağı kararını, çok sayıda çalışanın pandemi nedeniyle işlerini kaybetmesi ve kira ödemelerini yapamaması üzerine almıştı. Yasak, evlerini kaybettikleri için sokaklarda ya da evsiz barınaklarında yaşamak zorunda kalacak kiracıların virüsün yayılmasına katkıda bulunmasını engellemeği amaçlıyordu.

Demokrat Partili Kongre üyelerinin Biden’ın tahliyelerin ertelenmesine son verme kararı karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söylemesi ve bunun sonrasında artan öfke, Biden yönetimiyle yaşadıkları görüş ayrılığını gözler önüne serdi CDC, Haziran ayı sonunda, tahliye geciktirme kararını Temmuz ayı sonundan daha ileri bir tarihe uzatmayacağının işaretini vermişti.







Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Maxine Waters, Maliye Bakanı Janet Yellen’la günlerdir yaptığı özel konuşmalarda, Yellen’ı nüfuzunu kullanarak eyaletlerin federal fonları devreye sokması için baskı yapmaya çağırdı. Ancak Waters aynı zamanda CDC’nin kendi başına hareket etmesi çağrısında da bulundu.

Waters, CDC’nin Salı günü aldığı karardan sonra yaptığı açıklamada Başkan Biden’a “çağrılara kulak verdiği ve CDC’yi harekete geçmeye teşvik ettiği için” teşekkür etti. Waters, “Tahliyelerin ertelenmesi, milyonlarca ailenin beklediği can simididir” ifadesini kullandı.