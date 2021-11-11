ABD’de Muharipler Günü 

ABD her 11 Kasım’da kutlanan Muharipler Günü’nde savaşlarda görev almış ordu mensuplarını onurlandırıyor. ABD’de aynı zamanda federal tatil olan Muharipler Günü’nün geçmişi yaklaşık 100 yıl önce I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren anlaşmanın imzalandığı güne dayanıyor.

Bu yılki Muharipler Günü aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın görevde olduğu ve Amerika’nın son 20 yılda Afganistan’da savaşta olmadığı ilk Muharipler Günü olma özelliğini taşıyor.

Başkan Joe Biden, Arlington Mezarlığı’ndaki Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret ederek anıtın 100’üncü yıldönümü için yapılan çelenk bırakma törene katıldı. Biden daha sonra savaş muharipleri onuruna bir konuşma yapacak.

1914- 1918 yılları arasında çoğu Avrupa’da geçen Birinci Dünya Savaşı’nda milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. ABD’nin savaşta verdiği kayıpların sayısı 100 bine yakın. Hayatını kaybeden askerlerin çoğunun kimlikleri tespit edilemediği için bu askerler bugün Avrupa’daki ABD askeri mezarlıklarında yatıyordu. 1921’de Fransa’dan ABD’ye getirilen kimliği belirlenememiş bir ABD askeri Arlington Mezarlığı’na gömüldü, daha sonra mezar tüm meçhul askerler onuruna bir anıt haline dönüştürüldü.

Biden’dan savaş muhariplerinin sağlığı için yeni düzenleme

Biden’ın hayatını kaybeden oğlu Beau da Irak savaşı muhariplerindendi. Biden, görevdeki ilk Muharipler Günü’nde toksik ortamlarda kalan savaş muhariplerinin tıbbi durumlarının aydınlatılması ve daha iyi anlaşılarak tedavi edilmesi için bir düzenleme açıklamaya hazırlanıyor.

AP haber ajansına göre Beyaz Saray yetkilileri düzenlemenin toksin soluyan muhariplerin karşılaştığı akciğer problemlerine, nadir görülen solunum yolu kanserleri ile yurtdışında kalitesiz havakoşullarında geçirilen süre arasındaki bağlantıya odaklanacak.

Yeni düzenleme ayrıca savaş muhariplerinin semptomlarına dayanarak tazminat talep etmelerini, sağlık sorunları yaşayan askerlerden durumlarıyla ilgili daha fazla bilgi alınmasını ve astım, sinüs sorunları gibi sorunlar yaşayan muhariplere zararlarının karşılanması talebinde bulunmaları için daha fazla süre tanınmasını içeriyor.

Başkan Biden da oğlu Beau’nun görev yaptığı Irak’tan dönüşte agresif bir beyin kanserinden hayatını kaybetmesiyle ordunun atıklarını yaktığı dev çukurların etrafındaki toksinlere maruz kalması arasında bağlantı olabileceği iddiasında bulunmuştu. Ancak bu bağlantıyı kanıtlayan bir bilimsel veri henüz yok.

Oğlu Beau’nun ölümü, Başkan Biden için belirleyici bir an olmuş ve Biden’ın 2016 başkanlık yarışına katılmama kararıyla sonuçlanmıştı.

Genç Biden, 2008 yılı Ekim ayından 2009 yılı Eylül ayına kadar Delaware Ulusal Muhafız Ordusu’nda yüzbaşı olarak görev yapmıştı. 2013 yılında konulan tümör teşhisi sonucunda iki yıl sonra 46 yaşında hayatını kaybetmişti.

Yeni düzenleme muhariplerin ordudaki görevlerinin bitmesinden 10 yıl sonrasına kadar tazminat talebinde bulunabilmelerinin önünü açıyor. Hükümet ayrıca hangi semptomların geçerli olacağı ve gerekçelerinin belirlenme yöntemlerini de değiştiriyor.

AP haber ajansına göre ABD ordusu, açık havada kurulan ve atıkların yakıldığı çukurlarla bağlantılı sağlık risklerinin yıllardır farkındaydı.

2013’te federal denetçiler Afganistan’daki bir askeri kampın beş yıldan fazla süredir bu tür bir çukuru işlettiğini tespit etti. Bu, Pentagon’un izin verdiğinden neredeyse dört kat daha uzun bir süreydi. Savunma Bakanlığı, yanık çukurlarının yalnızca başka bir alternatif çöp imha yönteminin mümkün olmadığı durumlarda geçicison çare olarak kullanılması gerektiğini belirtmişti, ancak yine de bu çukurların varlığı yıllarca devam etti.