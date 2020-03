ABD’de New York Kaygısı: ‘Her Bin Kişiden Birine Virüs Bulaştı’

Beyaz Saray’da Başkan Trump’ın da katıldığı Corona salgınına ilişkin basın toplantısına New York damga vurdu. Trump ve Pence New York için “yüksek risk bölgesi” dedi. Trump ticari faaliyetlerde normalleşme konusunda kararı somut verilere bakarak sağlık yetkililerinin tavsiyesiyle alacağını belirtti.

Basın toplantısında Başkan Donald Trump’ın yanında bulunan tüm yetkililer ABD’de en fazla Corona virüsü vakasının görüldüğü ve salgının hızlı bir şekilde yayıldığı New York’taki durumu öne çıkardı.

Beyaz Saray Corona Salgını Görev Gücü’nün Koordinatörü Doktor Deborah Birx, ABD çapında şimdiye kadar 370 bin kişiye Corona testi uygulandığını belirtti. ABD Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci de, New York’taki durumla ilgili çarpıcı bazı veriler paylaştı.

“New York’taki istatistikler rahatsız edici”

New York’ta her bin kişiden birinin enfekte olduğunu belirten Fauci, “Anlaşılır bir şekilde insanlar New York’tan çıkmak istiyorlar. İstatistikler rahatsız edici. Her bin kişiden biri virüse yakalanmış. Bu diğer bölgelerdeki sayının 8-10 katı” dedi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de New York konusundaki uyarılarının sıklıkla altını çizdi. “Ülkedeki yeni vakaların % 60’ı New York’ta. Orası yüksek riskli bölge. New York’ta bulunduysanız mutlaka düzenli olarak ateşinizi ölçün, semptomlarınızı izleyin ve dışarı çıkmayın” dedi.

Basın toplantısındaki diğer yetkililer de New York’tan son birkaç gün içinde ayrılanların 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Trump: “Kararımı somut verilere bakarak vereceğim”

Başkan Trump Paskalya Bayramı’na yani 12 Nisan gününe kadar Corona salgınıyla mücadele kapsamında alınan olağanüstü önlemlerle durma noktasına gelen ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasını istediğini dile getirmişti.

ABD Başkanı Beyaz Saray’daki basın toplantısında “Bu isteğimizi hayata geçirmek için çok çalışıyoruz. Önceliğim ABD halkının sağlığı ve güvenliği” dedi. Ekonomik faaliyetlerin normale dönmesi konusunda verilecek kararın somut verilere dayanacağını ve bu konudaki kararı sağlık yetkililerinin tavsiyelerini göz önünde bulundurarak vereceğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü enfeksiyonlarında büyük bir hızlanma gördüklerini ve bu nedenle ABD’nin Corona salgınının yeni merkez üssü olma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekmişti.

Yetkinin federal ve yerel yönetim arasında paylaşıldığı ABD’de anayasa uyarınca kamu sağlığı ve refahı konusunda karar verme yetkisi eyalet yönetimlerinde. Doğal afet ya da salgın gibi kamu sağlığını ilgilendiren konularda atılacak adımlar eyalet yönetimlerinin sorumluluğunda olmakla birlikte sürece federal yönetim de destek veriyor.

New York Valisi: “Kimse insan hayatı pahasına ekonomiyi tercih etmez”

Salı günü açıklama yapan New York Valisi Andrew Cuomo da, “Amerikan halkından kamu sağlığı ve ekonomi arasında bir seçim yapmasını isteseniz, hiç kimse insan hayatı pahasına ekonomiyi hızlandırın demez.” ifadelerini kullandı.

New York Valisi eyalette enfeksiyon oranının üç günde bir iki katına çıktığını, salgının en kötü aşamaya yani zirveye 14-21 gün içinde ulaşabileceğini söyledi.