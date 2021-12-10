ABD’de Omicron Vakalarının Çoğu Tam Aşılı 

ABD’de tespit edilen Omicron varyantı kaynaklı 43 COVID-19 hastasının çoğunun tam olarak aşılanmış, üçte birinin de takviye doz aşı yaptırmış kişiler olduğu belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Omicron varyantı görülen 43 kişinin 34’ünün tam aşılı olduğunu bildirdi. Bu kişilerin 14’ünün takviye doz aşı yaptırmış olduğunu da kaydeden CDC, ancak bu vakalardan beşinin takviye dozunun üzerinden iki hafta bile geçmediğine dikkat çekti.

Çok yüksek olmasa da bu sayılar, uygulanan Covid-19 aşılarının, yeni varyanta karşı daha az koruma sağlayabileceği endişelerini arttırıyor.

İlk olarak Kasım ayı sonlarında Güney Afrika ve Hong Kong’da tespit edilen Corona virüsünün Omicron varyantı, ABD’de şu ana kadar yaklaşık 22 eyalette kayda geçti.

Omicron’a yakalananların 25’i 18 ile 39 yaş arasında, 14’ü yurtdışı seyahatinden ABD’ye dönmüş, 6’sı ise daha önce Corona virüsü ile enfekte olmuş kişiler.

CDC’ye göre vakaların çoğu sadece öksürük, tıkanıklık ve yorgunluk gibi hafif belirtiler gösterdi ve bir kişi iki gün boyunca hastanede kaldı. Covid-19’un diğer belirtileri olan bulantı, kusma, nefes darlığı, ishal ve tat veya koku kaybı, daha az sıklıkla rapor edildi.

Delta varyantı hala tüm ABD vakalarının yüzde 99’undan fazlasını oluşturuyor. Ancak Güney Afrika’dan gelen bilgiler, Omicron varyantının çok bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

Vakaların çoğu hafif olsa bile, CDC son derece bulaşıcı olan varyantın hastaneler ve sağlık merkezlerinde baskıyı arttırabileceği konusunda uyarıyor.

Federal verilere göre ülke genelinde vaka sayıları son 10 günde yüzde 30 artmış durumda. Can kayıplarında da son iki haftada yüzde 18’lik bir artış var. Dün kayda geçen can kaybı 1281. Ülke çapında hastaneye yatışlar da bir ay öncesine göre yüzde 40 arttı.

Michigan, salgını en ağır yaşayan eyalet. Eyalette enfeksiyon oranları ve hastaneye yatışlar son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve hastanedeki her dört hastadan üçünün aşısız olduğu bildiriliyor.

Corona virüsü enfeksiyonlarının kış aylarında artışa geçtiği New York eyaletinde de Vali Kathy Hochul, işletmeler veya mekanlar aşı şartı uygulamadıkça, tüm kapalı kamu alanlarında maske kullanımının zorunlu olacağını açıkladı.

Hochul, maske zorunluluğu getirme kararının, eyaletin yedi günlük vaka oranı ve artan hastaneye yatışlar nedeniyle alındığını söyledi. Maske talimatı hem müşteriler hem de personel için, 13 Aralık ile 15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. 15 Ocak’tan sonra karar yeniden değerlendirilecek.

New York’ta 8 Aralık’ta sona eren yedi günlük dönemde 68 bin kişinin Corona testi pozitif çıktı. 25 Kasım’daki Şükran Günü’nden bu yana eyalette yedi günlük ortalama vaka oranı yüzde 43, hastaneye yatışlar yüzde 29 arttı. Eyalette tam aşılananların oranı yüzde 80 olmasına rağmen bu artışlar yaşanıyor.

Sağlık uzmanları, Delta’ya karşı en iyi korumanın aşılanmak ve güçlendirici doz yaptırmak olduğunu söylüyor. Ancak 9 Aralık’a gelindiğinde Amerikalılar’ın yalnızca yaklaşık % 64,3’ü tam olarak aşılanmış durumda. Takviye doz olanlar ise yüzde 25’e yaklaştı. Ülkede, salgının başından bu yana, vaka sayısı 50 milyona yaklaştı, can kaybı da 800 bine dayanmış durumda.