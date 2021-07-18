ABD’de oynanan beyzbol maçında silah sesleri

Son dönemde giderek artan şiddet olaylarını bir türlü engelleyemeyen ABD’de dün bir olay daha meydana geldi. Bir beyzbol maçı sırasında silah seslerinin patlamasının ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Hürriyet’in aktardığı habere göre, Washington Nationals takımının beyzbol maçındaki taraftarlar, cumartesi gecesi stadyumun üçüncü kale kapısının hemen dışında dört kişinin vurulmasının ardından panik içinde kaçışmaya başladı.

Nationals ile San Diego Padres arasında oynanan maçın altıncı devresinde bir anda peş peşe birkaç silah sesi duyulduğu sırada oyuncular olacaklardan habersiz sahayı terk etmeye başlamışlardı.

Taraftarlar kendilerini koruyabilmek için panik halinde için sahaya döküldü ve arkasına saklanmak için masaları ters çevirdi. Aynı saniyelerde takım oyuncuları da seyircilerin arasında olan ailelerinin güvende olduğunu görebilmek için tribünlere bakıyordu.

Kurbanlardan ikisi, saat 22.00’den kısa bir süre önce üçüncü kale tarafında stadyumun dışında bulundu.

DC polisi, akşam 22:15 civarında, iki kurbanın daha vurulmayla bağlantılı kurşun yaralarının tedavisi için bölgedeki hastanelere taşındığını söyledi.

Polis şu anda soruşturmanın başında. DC polisi, güneybatıdaki South Capitol Caddesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili kurbanların durumları hakkında herhangi bir güncelleme olmadığını söyledi.

Maçta meydana gelen korkunç olayı sahada ve tribünlerde bulunan binlerce kişi sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.

Silahlı saldırının ardından maç tatil edildi ve yetkililer yarıda kalan maçın bugün tamamlanacağını açıkladı.

Cumartesi gecesi stadyumdaki silahlı saldırı, stadın 2 kilometre uzağında altı yaşındaki Nyiah Courtney’in öldürüldüğü ve beş yetişkinin yaralandığı silahlı saldırıdan 24 saat sonra gerçekleşti.