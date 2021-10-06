ABD’de özel sektör istihdam artışı eylülde beklentiyi aştı

ABD’de ADP özel sektör istihdamı eylülde beklentileri aşarak 568 binlik artış kaydetti. İstihdam artışı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltma takvimi açısından da önem taşıyor.

Sozcu.com.tr

ABD’de ADP özel sektör istihdamı eylülde 568 bin artarak beklentiyi aştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 430 bin olacağı yönündeydi.

Daha önce 374 bin olarak açıklanan ağustos verisi ise 340 bine revize edildi.

HİZMETLER SEKTÖRÜ İSTİHDAMINDA HIZLI ARTIŞ

İstihdam eylülde hizmet sektöründe 466 bin, imalat sanayi sektöründe 102 bin kişi arttı.

1000’den fazla çalışanı olan şirketlerin istihdama katkısı 354 bin olurken, küçük ölçekli işletmelerde artış 63 bin oldu.

ABD’de özel sektör istihdamı, 6 Eylül’de federal işsizlik yardımlarının son bulması sonrasında şirketlerin boş pozisyonları hızlı bir şekilde doldurduğuna işaret etti.

Ülkede okulların açılmasının da çocukların bakımı için federal yardımların da desteğiyle evde kalan kişilerin yeniden işe dönmesine olanak sağladığı belirtildi.

ABD’de istihdam artışı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimi açısından büyük önem taşıyor. ABD’de istihdam artışındaki pozitif seyir, Fed’in varlık alımlarını azaltma konusunda hızlı hareket etmesini beraberinde getirebilir.

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