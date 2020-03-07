ABD’de Panik: New York’ta Acil Durum Binlerce Yolcu Karantinada

Corona virüsü vakalarının hızla arttığı New York’ta acil durum ilan edilirken California açıklarında içinde en az 2400 yolcusu ve 1100 personeliyle karantinada tutulan gemidekilerin endişeli bekleyişi sürüyor. Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a ulaştığı Amerika genelinde, şimdiye dek yapılan testlerde virüs tespit edilen kişi sayısı ise 400’ü aştı.

New York Valisi Andrew Cuomo eyalet genelindeki 76 vakanın 11’inin New York kent merkezinde görüldüğünü açıkladı. Virüse rastlanan kişilerden birinin New York’un Queens mahallesinden bir taksi şöförü olduğu bildirildi.

Vali Cuomo, kaç kişinin teste tabi tutulduğunu açıklamadı ancak hızlı bir şekilde gerekli görülen herkese corona virüsü testi testi yapıldığını belirtti.

Acil durum ilanı New York’a eyalet genelinde ulaştırılacak federal yardımların hızlandırması anlamına geliyor.

Virüsün ABD genelinde çıkış noktası olan ve ne hızla yayıldığı Washington eyaletindeki Seattle kent merkezindeki kahve zinciri Starbucks çalışanı birinde virüs tespit edildiği açıklandı.

Corona virüsü testinin Amerika’da hala tüm ihtiyacı karşılayacak sayıda olmadığı biliniyor. İsteyen herkes test yaptıramıyor ve test yapılacak kişinin durumuna göre doktorlar karar veriyor.

Başkan Donald Trump isteyen herkese test yapılacağını açıkladı. Ancak bundan kısa süre önce Başkan Yardımcısı Mike Pence, talebi karşılayacak test olmadığını söylemişti. Bu nedenle Amerika genelinde bilinen vaka sayısının, testlere erişim sıkıntıları nedeniyle daha fazla olabileceği endişesi gündemde.

Öte yandan San Francisco açıklarında bekletilen cruise gemisinde test yapılan 46 kişiden 21’inin sonucu pozitif çıktı. Bu sayının 11’i gemi personelinden oluşuyor. Geminin California açıklarında bekletilerek kıyıya yanaştırılmamasının nedeni, aynı geminin bir önceki turundan dönen bir yolcunun corona virüsünden hayatını kaybetmesi. 1100 personeli, 3 bin 500 yolcusu olan dev cruise gemisine helikopterlerle corona virüs testleri ulaştırılmıştı.

MSNBC kanalına konuşan yolculardan Debbi Loftus, gemi içindeki koşullarının iyi olduğunu, kapıdan kendilerine düzenli olarak yiyecek bırakıldığını, gemideki yolcuların moralinin genel olarak iyi olduğunu söyledi.

Florida’da cruise endüstrisi yetkilileriyle Cumartesi günü bir araya gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çarşamba akşamından beri California açıklarında bekletilen cruise gemisinin kullanılmayan bir limana yanaştırılarak tüm yolcu ve personelin test edilerek gereken tedavi ve karantina işlemlerinin yapılacağını söyledi.