ABD’de Perakende Satışlarda Beklenmedik Artış

ABD’de perakende satışların Eylül ayında sürpriz biçimde arttığı kaydedildi.

Ancak tedarik zincirindeki sıkıntıların yaklaşan Noel alışveriş döneminde aksaklıklara yol açmasından endişe ediliyor. Tedarik zincirindeki tıkanıklık en çok motorlu taşıt ve diğer tüketici ürünlerinde sıkıntı yaşanmasına neden oluyor.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın Cuma sabahı açıkladığı verilere göre ABD’de perakende satışlar, Eylül ayında yüzde 0,7 oranında yükseldi. Güncellenen veriler, Ağustos ayındaysa perakende satışların yüzde 0,9 oranında arttığına işaret ediyor.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, Eylül ayında perakende satışların yüzde 0,2 oranında azalacağını tahmin etmişti.

Küresel çaptaki mikro çip sıkıntısı, otomotiv sektöründe imalatın azaltılmasına ve oto galerilerdeki envanterin düşmesine yol açıyor. Bunun sonucu olarak fiyatlar artıyor, tüketiciler için seçenekler azalıyor. Limanlardaki işçi sıkıntısı nedeniyle yük gemilerinin zamanında boşaltılamaması ve gemilerin limana yanaşmak için sıra beklemesinin yarattığı tıkanıklık, başka ürünlerin de tüketicilere ulaştırılamaması anlamına geliyor.

Başkan Joe Biden, Çarşamba günü, ABD’nin en yoğun iki limanı olan California eyaletindeki Los Angeles ve Long Beach limanlarında faaliyetlerin hızlandırılacağını açıkladı. Bu iki limanın açıklarında sıra bekleyen yük gemilerinde 500 bin konteyner olduğu tahmin ediliyor.

Pandemi sırasında tüketim hizmetten ürüne kaydı

Corona virüsü pandemisi sırasında tüketimin hizmetten ürüne kayması, tedarik zincirlerinin üzerinde baskı oluşturdu. Delta varyantı nedeniyle yaz aylarında enfeksiyon vakalarının yükselişe geçmesi, seyahat ve restoran gibi hizmet sektörünün bel kemiği sayılan alanlara talebin artmasını engelledi.

Perakende satışlar en çok tüketici ürünlerine ve sağlık hizmetleri, eğitim, seyahat ve otel konaklamalarına odaklandı. Restoran ve barlar, perakende satış raporunda hizmet kategorisindeki tek kalemler olarak göze çarpıyor.

Mali hizmetler şirketi Wells Fargo’dan ekonomist Sam Bullard, “Restoran ve perakende satış noktalarına giden tüketici sayısı, yaz mevsimi sonundaki durgunluğu henüz aşamadı. Ancak kredi kartı işlemlerindeki yüksek yoğunluk, harcamaların devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Otomobil, benzin, yapı malzemeleri ve gıda hizmetleri hariç tutulduğunda Eylül ayında perakende satışların yüzde 0,8 arttığı görülüyor. Çekirdek perakende satışlar, gayrisafi milli gelirin en çok tüketici harcamaları bileşenine denk düşüyor. Bu satışların Ağustos’ta yüzde 2,5 arttığı tahmin edilmişti.

Ekonomistler, ABD’de ekonomik faaliyetlerin üçte ikisini oluşturan tüketici harcamalarının Nisan-Haziran döneminde yıllık yüzde 12’lik büyüme hızına eriştikten sonra üçüncü çeyrekte neredeyse durağanlaştığını kaydediyor. Üçüncü çeyrekte tüketici harcamalarındaki büyüme tahmini yüzde 2.

Tüketici harcamalarındaki durağanlık, gayrisafi milli gelirin de Temmuz-Eylül döneminde, bir önceki çeyrekteki yüzde 6,7’lık büyümeden uzaklaştığına işaret ediyor. Atlanta Merkez Bankası, ekonominin son çeyrekte yüzde 1,3 oranında büyüdüğünü tahmin ediyor.

ABD hükümeti, bu ayın sonunda üçüncü çeyrekteki gayrisafi milli hasılaya ilişkin görünümü açıklayacak. Büyümede beklenen yavaşlama, ABD hükümetinin Corona pandemisi nedeniyle ekonomiye pompaladığı trilyonlarca dolarlık teşvik ve yardımların azalmaya başladığının bir yansımadı.

Yüksek miktarda tasarruf ve iş piyasasındaki daralmanın maaşlara artış olarak yansıması, ekonominin temelinin ve tüketici harcamalarının istikrarlı olduğunu gösteriyor. İkinci çeyrekte tasarruf oranı yüzde 10,5 arttı. Ağustos ayı sonunda doldurulmayı bekleyen pozisyon sayısı 10 milyon 400 bin olarak kayda geçmişti.