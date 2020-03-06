ABD’de Polis Cinayetine Karışan Bir Kişi Zehirli İğneyle İdam Edildi

Amerika’da Birmingham’da 2004 yılında, 3 polis memurunun öldürüldüğü olaydaki rolü nedeniyle idam cezasına çarptırılan 43 yaşındaki Nathaniel Woods isimli kişi zehirli iğneyle yerel saatle sabah 9:01’de idam edildi.

Polis memurlarının Kerry Spencer ve Nathaniel Woods’un bulunduğu eve uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle onları tutuklamaya gittiklerinde Spencer’ın polise ateş açtığı ve ölümlerine neden oldukları biliniyor.

Bugün idam edilen Woods, polislerin öldürülmesinden doğrudan sorumlu değil yardımcı olmakla suçlanıyordu.

Savcılık polislere Spencer’ın ateş açtığını ancak Woods’un da ona yardım ettiği suçlamasında bulunmuştu. Woods’un doğrudan cinayetle suçlanmadığı için Amerikalı siyasi haklar savunucusu Martin Luther King’in oğlu Martin Luther King III’de davaya ilgi göstermiş ve Alabama Valisi’ne idamın durdurulması konusunda bir mektup yazmıştı.

King III dün Twitter hesabından paylaştığı mektubunda “Davası kötü bir şekilde görüldüğü belli olan bu Afrika kökenli Amerikalı adamın öldürülmesi geri dönülemez bir adaletsizlik yaratabilir” ifadelerini kullandı.

Polislere doğrudan ateş açan Kerry Spencer da idam cezası için halen gününü bekliyor.

Alabama Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yapmazken idam cezası yerine getirildi.