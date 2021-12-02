ABD’de polis tekerlekli sandalyeli şüpheliyi dokuz el ateş ederek öldürdü

ABD’nin Arizona eyaletinde Walmart adlı marketten bir alet çantası çaldığı iddia edilen tekerlekli sandalyeli 61 yaşındaki Richard Lee Richards olay yerine gelen polis memuru tarafından, ateş edilerek öldürüldü.

ABD’de kitleleri ayağa kaldıran polis dehşetine bir yenisi daha eklendi. ABD’de bir polis memuru, bildirilen bir hırsızlık olayına müdahale ederken tekerlekli sandalyedeki 61 yaşındaki adamı vurdu.

Olay ABD’nin Arizona eyaletindeki Tucson kentinde gerçekleşti. Polis memuru Ryan Remington, olay sırasında Walmart adlı marketten bir alet çantası çaldığı iddia edilen tekerlekli sandalyeli 61 yaşındaki Richard Lee Richards’a dokuz el ateş etti.

Arizona şehrinin polis şefi Salı günü yaptığı açıklamada, olay sırasında memurun eylemlerinden “derin rahatsızlık ve üzüntü duyduğunu” söyledi. Polis memuru Remington’ın avukatı ise müvekkilinin eylemlerini savundu.

ÇALIŞANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis olaya ilişkin görüntülerin bir bölümünü de yayınladı. Görüntülerde polis memuru Remington’un metrelerce uzaklığında olduğu Richards’a durmasını söylediği, arkası dönük olan Richards’ın durmaması üzerine polisin 9 el ateş açtığı ortaya çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre Walmart çalışanı ifadesinde, tekerlekli sandalyedeki Richards’ın elindeki alet çantasının makbuzunu göstermesini isteyen polise “işte makbuz” diyerek elindeki bıçağı gösterdiğini söyledi. Walmart çalışanına göre, Richards, “Bıçağı bırakmamı istiyorsanız, beni vurmanız gerekecek” dedi.

Tucson Polis Şefi Magnus, polis memuru Remington’un bu olayda ölümcül güç kullanmasının ilgili mevzuata aykırı olduğunu belirterek “Bunun sonucu olarak bugün görevden aldık” dedi.

Tucson Belediye Başkanı Regina Romero yaptığı açıklamada, Remington’un eylemlerinin “mantıksız ve savunulamaz” olduğunu söyledi, olayın Pima Bölge Başsavcılığı tarafından incelendiğini belirtti.

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