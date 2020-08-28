ABD’de polisin 8 kurşunla felç bıraktığı Jacob Blake’in babası: Oğlum yatağa zincirlenmiş

Jacob Blake’in amcası Justin Blake, CNN’e yaptığı açıklamada, Jacob Blake’in babasının hastaneye gittiğinde oğlunu bir ameliyat sonrası bakım odasında yatağına kelepçelenmiş olarak bulduğunu söylediğini aktardı.

Bunun ”kalp kırıcı” bir hareket olduğunu belirten amca Justin Blake, ”Felçli ve yürüyemez bir haldeki bir hastaya bunu yapmak yaralı bir insana hakaret demektir.” ifadelerini kullandı.

Jacob Blake, who remains hospitalized after sustaining multiple injuries, is now handcuffed to his bed, according to his family. “This is an insult to injury,” Blake’s uncle says. “He is paralyzed and can’t walk and they have him cuffed to the bed. Why?” https://t.co/CfDi2A3JDZ — CNN (@CNN) August 28, 2020

​’Oğlum yatağa zincirlenmiş’

Daha önce Demokrat Parti’den başkan adayı da olan girişimci Andrew Yang ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jacob Blake’in babasının kendisine, ”Oğlum yatağa zincirlenmiş” dediğini anlattı.

Blake’in bilincinin yerinde olduğu bilgisini aktaran Yang, 29 yaşındaki siyahi Amerikalının uyandığında ilk sözlerinin, ”Baba bana neden bu kadar çok ateş ettiler.” sorusu olduğunu aktardı.

Yang, Blake’in babasına, aile adına hangi mesajı paylaşabileceğini sorduğunu ve “Onlara oğlumun bir insan olduğunu söyle.” yanıtını aldığını belirtti.

Jacob Blake is “chained up” and when he woke up, he asked why he was shot so many times, his father told @AndrewYang.

“His message to us was to say, ‘my son is a human being.’ It made me very heartbroken,” Yang said about his conversation with Blake’s father pic.twitter.com/v4EcOedDZD — OutFrontCNN (@OutFrontCNN) August 27, 2020

​Wisconsin Valisi Tony Evers, basın toplantısında bir soru üzerine, Blake’in neden kelepçelenmek zorunda olduğunu anlayamadığını söyledi.

Evers, “Bunun neden gerekli olduğu konusunda hiçbir kişisel fikrim olamaz. Ona yardım etmenin daha iyi yolu onu tedavi etmektir.” dedi.