ABD'de refakatsiz çocuk sayısı 3 bin 400'e çıktı

NEW YORK (AA) – ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimine (CBP) ait yasadışı göçmenlerin tutulduğu tesislerdeki refakatsiz çocukların sayısının 3 bin 400’ü aşarak en üst seviyeye ulaştığı belirtildi.

CBP’nin son verilerine ulaşan CNN’nin haberine göre, son bir haftada ABD’ye yasadışı yollarla girmeye çalışan refakatsiz göçmen çocukların sayısının arttığına işaret edildi.

Haberde, sadece bugün, yanında ailesi olmadan ABD’ye yasadışı şekilde girmeye çalışan 440’den fazla çocuğun sınırda gözaltına alındığı aktarıldı.

CBP’ye ait tesislerde 3 bin 400'den fazla refakatsiz çocuk bulunduğu belirtildi.

Bir hafta öncesinde aynı tesislerde bulunan refakatsiz çocuk sayısının 1700 olduğunun altı çizildi.

Refakatsiz çocukların 2 bin 800’nün kalabilecekleri daha uygun koruma merkezlerine aktarılmayı beklediği ancak buralardaki yatak sayısının ise 500’ün altında olduğu ifade edildi.