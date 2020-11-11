ABD'de Richmond kentindeki Konfederasyon Bulvarı'nın adı değiştirildi

ANKARA (AA) – ABD'de 1861-1865'teki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı güney eyaletlerinin merkezi olan Virginia'nın Richmond kentinde, savaşın anısını taşıyan Konfederasyon Bulvarı'nın adı değiştirildi.

"Richmond Times-Dispatch" gazetesinde yer alan habere göre, kent merkezindeki 4 blokluk yerleşim bölgesini kapsayan bulvarın adının Laburnum Park Bulvarı olarak değiştirilmesine karar verildi.

Ad değişikliği, kentte mayısta başlayan eyaletin kölelik ve ırk ayrımcılığı geçmişini hatırlatan izlerinin silinmesine yönelik çabaların ardından geldi.

Afro-Amerikalı George Floyd'un mayısta Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi ile ülke çapında düzenlenen ırkçılık karşıtı protestoların ardından, Virginia Belediye Başkanı Levar Stoney, 2 Temmuz'da kentte konfederasyon dönemi figürlerine ait heykellerin kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

– Konfederasyon sembolleri

ABD'de iç savaşın kaybeden tarafı olan Konfedere Devletler'in sembollerinin kamusal alanlarda yer almaya başlaması, güney eyaletlerinde iç savaş sonrasında siyahların siyasi ve ekonomik güç kazanmasına tepki gösteren ırkçı beyazların "Jim Crow yasaları" olarak adlandırılan, Afro-Amerikalılara ayrımcılık yapan düzenlemenin kurumsallaştığı döneme denk gelmişti.

Bu dönemde ilk kez Konfedere Devletler'in en önemli komutanlarından Robert E. Lee'nin heykeli Richmond kentine yerleştirilmiş, ardından güney eyaletlerinin birçoğunda dönemin siyasi ve askeri figürlerinin heykelleri ve isimleri kamusal alanlarda yer bulmuştu.

Floyd'un öldürülmesinin ardından ülke çapında gelişen ırkçılık karşıtı protestolarda kölelik dönemini onurlandıran ve ırkçılığı çağrıştıran konfederasyon heykel ve sembollerinin kaldırılması çağrıları yapılmıştı.

Merkezi Alabama'da bulunan Güney Yoksulluk Hukuku Merkezi (SPLC) verilerine göre, 25 Mayıs’tan bu yana aralarında 100 yıllık anıtların da bulunduğu 40 sembol tamamen kaldırılırken, 5 sembol kamusal alanlardan başka yere taşınmıştı.

– Mississippi eyaleti konfederasyon sembolünü bayrağından çıkarmıştı

Öte yandan güney eyaletlerinden Mississippi'de Kent Meclisi, 28 Haziran'da, ırkçılık çağrışımı taşıdığı gerekçesiyle Amerika Konfedere Devletler Birliği'nin amblemini eyalet bayrağından çıkarma kararı almıştı.