ABD’de Sağlık Bakanı Yardımcısı Levine yemin etti: İlk dört yıldızlı trans birey

Yazan:
Alaturka Online
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ABD’de ilk dört yıldızlı yetkili trans birey olan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Rachel Levine yemin etti.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 10:36 – 20 Ekim 2021

ABD’de Sağlık Bakanı Yardımcısı Levine yemin etti: İlk dört yıldızlı trans birey

ABD’de Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak görevlendirilen Dr. Rachel Levine yemin etti.

Göreve başlayan Dr. Levine, ABD’de ilk dört yıldızlı yetkili trans birey oldu. Konuşmasında bu anı tarihi olarak niteleyen Dr. Levine, “Bu atama gelecek günlerdeki pek çoklarının ilki olabilir. Daha çeşitli ve kapsayıcı bir gelecek yaratıyoruz” dedi.

Harvard mezunu olan Dr. Levine, daha önce çocuk doktoru olacak görev yapmıştı.

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