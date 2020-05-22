ABD’de Salgında Ölenlerin Anısına Bayraklar Yarıya İndirildi

ABD Başkanı Donald Trump, Corona salgınında hayatını kaybedenlerin anısına Ulusal Anma Günü olan Pazartesi gününe kadar, ülkede üç gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Buna göre ABD ve ABD’ye bağlı bölgelerde, askeri üsler ve diplomatik temsilciliklerde bayraklar Cuma gününden itibaren yarıya indirildi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren Amerikalılar için üç gün boyunca tüm federal binalardaki bayrakların yarıya indirileceğini bildirdi. ABD Kongresi’ndeki Demokrat Partililer, bu açıklama öncesinde Başkan Trump’a yazdıkları mektupta bayrakların yarıya indirilmesi talebinde bulunmuştu.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Ulusumuz Corona virüsü salgınında kaybedilen her yaşamın yasını tutuyor ve çektiği acıları paylaşıyor” dedi. Amerika’nın bu görünmez düşmana karşı birlikte ve kararlı duruşunu sürdüreceğini belirten ABD Başkanı, salgında ölenler ve yakınlarına “Tanrı sizinle olsun” dedi.

Amerika’da bayraklar tüm ulusu etkileyen trajik olaylar sonrasında yarıya indiriliyor. Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD’de yaklaşık 95 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD’de her yıl Mayıs ayının son Pazartesi günü Ulusal Anma Günü’nde savaşlarda ölen askerler anılıyor.