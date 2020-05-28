ABD’de Salgının Ekonomik Bedelini Siyahlar Ödüyor 

Corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik gerileme, ABD nüfusunun genelinde mali güvenliği alaşağı etti. Ancak Afrika kökenli Amerikalılar, bu krizden daha fazla etkilendi. Beyaz nüfusun yüzde 14’i işsizken, bu oran siyah nüfusta yüzde 17’yi buldu.

Mart ve Nisan aylarında ABD’de düzenlenen bir ankete göre siyah katılımcıların yüzde 44’ü, hane halkından birinin işini kaybettiğini ya da maaşının azaltıldığını söyledi. Bu oran beyaz Amerikalılar arasında yüzde 38 oldu. Üç aylık masraflarını karşılayacak, dar günler için yapılan birikime sahip olanlar da Afrikalı Amerikalılar arasında daha az.

Merkezi California’da bulunan Greenlining Enstitüsü’nün ekonomik eşitlik direktörü Adam Briones, ‘’Eğer sağlık, işsizlik, haciz ve iş kaybı alanlarında kimin çile çektiğine bakarsanız, siyah toplumu görürsünüz’’ diyor.

Derreck Johnson, Oakland’da şehir merkezindeki bir tavuk restoranını işletiyor. Çalışanların bir kısmı şartlı tahliye edilen mahkumlar. 125 sandalyeli restoranın yeniden açılmasını bekliyorlar. Mali yardım almakta ya da başka bir iş bulmakta zorlanıyorlar.

Oakland Belediye Meclisi için adaylığını koyan Johnson, federal mali yardım alamayan diğer siyah işletme sahipleriyle sık sık görüşüyor.

Johnson, ‘’Zaten çok fazla adaletsizlik ve eşitsizlikle karşı karşıyayız. Bu durum zaten kırık olan cama çekiç fırlatıp tuzla buz etmeye benziyor’’ şeklinde konuşuyor.

Oakland’da bir davet ve ikram firmasının sahibi Chef AK, kurumsal organizasyonlardan günde 3 bin dolar kazanırken, şimdi önceden hazırlanmış bireysel öğünlerden 150 dolar kazanıyor. Kullandığı mutfak kapalı. 10 bin dolarlık federal yardım talep etmiş, 2 bin dolar ödenmiş.

Bu ödemeyi yüzüne yediği bir tokat olarak değerlendiren Chef AK, ‘’Bu yardımın gideceği söylenen yerler yerine kimlere gittiği gerçekten saçma’’ görüşünde.

‘’Doğu Oakland Siyah Kültürel Bölgesi’’ adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Carolyn Johnson, sadece mali yardımların değil, siyah işletme sahiplerinin yeniden işbaşı yapmasını sağlayacak bağlantılardan faydalanmanın da zor olduğunu söyledi.

Johnson buna örnek olarak, bazılarının dağıtılacak bir kamyonluk eldivenden kendilerine pay ayırmak için doğru kişilere telefon ettiğini, siyahların ise bu bağlantı ağları içinde yer almayınca unutulmasını gösterdi.

ABD’de eyaletler açılırken ve ekonomik faaliyetler başlarken, uzmanlar, yaşanan krizin Afrika kökenli Amerikalılar arasındaki etkisinin uzun vadeli olabileceği konusunda uyarıyor.