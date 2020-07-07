ABD’de salgınla mücadelenin en önemli isimlerinden Dr. Fauci’den acı itiraf: Dizimize kadar battık

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen ABD’de vaka sayısı 3 milyona dayandı.

En çok vaka ve can kaybının görüldüğü ülke olan ABD’de salgınla mücadelenin en önemli isimlerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci acı bir itirafta bulundu.

Beyaz Saray’ın oluşturduğu ‘Corona virüsüyle Mücadele Görev Gücü’ üyesi de olan Dr. Fauci, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Dr. Francis Collins’le bir araya geldiği canlı yayında son durumu değerlendirdi.

NORMALE DÖNÜŞTE ACELE EDİLDİ



Vaka sayılarının tırmanmasına değinen Fauci, ülkenin normale dönüşte acele etmesi nedeniyle ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Fauci, “Günde 20 bin vaka ortalamasına sahiptik. Sonra birçok eyalette normale dönüş çabaları gördük ve bu durum bizi vakalardaki rekorlara getirdi. İki gün önce 57 bin 500’lerdeydi” dedi.

‘VAKALARDA DİBİ HİÇ GÖRMEDİK’



“1-1.5 hafta içinde vakaları ikiye katladık” diye devam eden Fauci, “Henüz ilk dalgadayız ve dizimize kadar batmış durumdayız. Dalga terimi insanları yanıltabiliyor. Biz vaka sayılarında dibi hiç görmedik. Biraz düşüş yaşanmıştı, şimdi yeniden tırmandı ve alarm seviyesine yükseldi” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Fauci: Bir daha asla el sıkışmayın