ABD’de sapık öğretmen şoku! Önce çıplak fotoğraflarını attı sonra…

ABD’nin Güney Carolina eyaletine bağlı Darlington’da bir lisede öğretmenlik yapan Anna Elizabeth Patton, 16 yaşındaki öğrencisiyle ekim ayında ilişki yaşamaya başladı.

22 yaşındaki Patton, farklı sosyal medya hesaplarından öğrencisinin telefonuna cinsel içerikli mesaj ve çıplak fotoğraflarını gönderdi. Daha sonra Patton ve adı açıklanmayan öğrenci, öğretmenin evinde ve arabasında olmak üzere birden çok kez cinsel ilişkiye girdi.

Öğrencinin ailesi çocuklarının davranışlarında gariplik sezince, telefonunu kontrol etti. Çocuklarının Patton’la olan ilişkisini öğrenen aile polise başvurdu.

Söz konusu mesajları inceleyen polis ekipleri Patton’u tutukladı. Olayın yerel basında yer alması üzerine okul yönetimi de bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin en önemli konu olduğu ve polisle her türlü işbirliğine açık oldukları belirtildi.