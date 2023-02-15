ABD’de seks ticareti skandalı! Cumhuriyetçi vekil ceza almayacak

Yazan:
Alaturka Online
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ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi üyesi Floridalı Cumhuriyetçi siyasetçi Gaetz’in avukatları Marc Mukasey ve Isabelle Kirshner, Adalet Bakanlığının, Gaetz hakkında seks ticareti yaptığına dair yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını ve milletvekilinin bu suçlamadan herhangi bir ceza almayacağını açıkladığını kaydetti.

Milletvekili Gaetz’in ofisinden yapılan benzer bir açıklamada da “Adalet Bakanlığı, Kongre üyesi Gaetz’in avukatlarına, soruşturmalarının sonuçlandığını ve herhangi bir suçla itham edilmeyeceğini doğruladı.” denildi.

2017 yılından beri Temsilciler Meclisinde milletvekili olarak görev yapan Gaetz hakkında 2020 yılında 17 yaşında bir kızla ilişkiye girmek dahil seks ticareti yaparak federal yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Savcılar, eylülde soruşturmada tanık olan kişilerin “güvenilir” addedilip addedilmeyeceklerine ilişkin soru işaretleri olduğu gerekçesiyle Gaetz’in seks ticaretiyle suçlanmamasını önermişti. Gaetz de yanlış hiçbir şey yapmadığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetmişti. (AA)

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