ABD’de Sert Kış Koşullarının Neden Olduğu Kazalarda 11 Kişi Öldü

Soğuk ve olumsuz hava koşulları Amerika’da birçok bölgede etkili oluyor. Ülkenin kuzeydoğu ve ortabatı eyaletlerinde yetkililer, halkı gerekmedikçe yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Özellikle Kansas’tan New Hampshire’a kadar olan bölgede, güçlü kar fırtınaları ve dondurucu soğukların etkili olduğu ifade ediliyor.

Olumsuz hava koşullarının neden olduğu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Özellikle Indiana, Missouri, Nebraska ve Kansas’ta ölümlü trafik kazaları yaşandı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 53 milyon kişinin tehlikeli hava koşullarıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Washington, Baltimore, Philadelphia, New York’un batısı ve Boston için de soğuk hava konusunda uyarılar yapıldı.

Pensilvanya’nın kuzeyinden New England’a kadar olan bölgede 5 ila 10 cm kar yağışı beklendiği duyurusu da yapıldı.