ABD’de son 24 saatte 839 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Baltimore merkezli Johns Hopkins Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD’ye ilişkin son verileri güncelledi.

Verilere göre, son 24 saat içinde 839 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 114 bin 613’e çıktı.

Öte yandan ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı da 2 milyon 44 bin 572’ye çıktı.

ABD’de her gün yaklaşık 20 bin kişinin koronavirüs testi pozitif çıkıyor.

Ayrıca, daha seyrek nüfuslu bazı kırsal bölgelerde, hastaneye yatış sayısı bir ay öncesine göre artış kaydediyor.

Normalleşme sürecine ilişkin açıklamada bulunan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktör Robert Redfield, “Bu durumun benzerinin görülmediğini hatırlamamız önemli. Ve pandemi bitmedi” ifadelerini kullandı.