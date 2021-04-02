ABD’de son maaşını binlerce madeni para olarak alan adama yardım eli

Yazan:
Alaturka Online
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ABD’nin Georgia eyaletinde istifa ettiği işyerinden 915 dolarlık son ödemesini 91 bin 500 madeni para olarak alınca neye uğradığını şaşıran adamın yardımına Coinstar şirketi koştu.

Ülkenin dört bir yanında bozuk para bütünleyici makineler işleten Coinstar, duruma müdahale etme gereği hissedip Flaten’ın elindeki tüm madeni paraları alıp 1000 dolar olarak geri verdi. Eski işverenin yağlı bir maddeye bulayarak yolladığı madeni paralarla uğraşmaktan böylece kurtulan Flaten’ın seçimi üzerine iki hayvan barınağına da bağış yapıldı.

Coinstar CEO’su Jim Gaherity, “30 yıldır madeni para işindeyiz ve yıllık 41 milyar madeni parayı işlemden geçiriyoruz. O yüzden 91 bin madeni parayla ilgilenmek bir günlük işti” dedi.

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