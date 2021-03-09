ABD'de STK kuruluşundan rapor: Çin'in politika ve eylemleri, Uygurları yok etme amacı güdüyor

WASHINGTON (AA) – ABD'deki bir düşünce kuruluşunca hazırlanan rapor, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine karşı eylemlerinde Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin tüm maddelerini ihlal ettiğini ve bu halkı "yok etmeyi" amaçladığını ortaya koydu.

Çin'in Uygur Türklerine karşı "soykırım" eyleminde bulunduğu iddiaları uluslararası alanda sorgulanırken, 50 küresel insan hakları, savaş suçları ve uluslararası hukuk uzmanı, söz konusu iddialara ilişkin bir rapor yayımladı.

Binlerce görgü tanığının ifadeleri ve Çin hükümetinin resmi belgelerine dayanılarak hazırlanan rapor, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Newlines Strateji ve Politika Enstitüsü tarafından hazırlandı.

Raporda, "Çin hükümeti, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal etmiştir ve Uygurlara yönelik soykırımın devlet sorumluluğunu taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uygur Türklerine yönelik soykırım iddialarına ilişkin bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan ilk analiz olma özelliği taşıyan raporda, "Çin'in, bölgede Uygurları hedef alan politikaları ve eylemleri bir bütün olarak görülmelidir. Bu politika ve eylemler, Uygurları grup olarak ya da kısmi olarak yok etme amacı gütmektedir." ifadesi kullanıldı.

BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde "soykırım" için 5 madde bulunduğunun anımsatıldığı raporda, Çin'in bu 5 maddeyi de ihlal ettiği ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

– Kamplardaki Uygur Türkleri intihara yöneliyor

Raporda, 2014'ten bu yana Çin hükümetinin 1 ila 2 milyon kişiyi haksız yere tutuklayarak, 1400 civarındaki tutuklu merkezine götürdüğü belirtilirken, bölge halkına cinsel istismar, psikolojik işkence, kültürel beyin yıkama gibi eylemlerde bulunulduğu aktarıldı.

Tutuklu kamplarında kaç kişinin öldüğüne dair net bir bilgi olmadığının vurgulandığı raporda, kamplarda kalan kişilerin intihara da yöneldiği kaydedildi.

Bölgedeki doğum oranının 2017-2018 döneminde yüzde 33 düşüş yaşadığına işaret edilen raporda, bunun nedeninin Çin yönetiminin dayattığı doğum kontrol ve zorla kürtaj politikaları olabileceğinin altı çizildi.

Çin hükümetinin söylemlerinde de soykırıma ilişkin ifadelerin olduğunun belirtildiği raporda, Çinli yetkililerin Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlardan "otlar" ve "tümörler" olarak bahsettiklerine işaret edildi.