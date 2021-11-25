ABD’de Şükran Günü Kutlanıyor 

Amerikalılar Şükran Günü’nü kutladıkları Kasım ayının son Perşembe gününde futbol stadyumlarını dolduracak, geçit törenlerine akın edecek ve aile ziyafetleri için toplanacak.

Geçen yıl pandemi nedeniyle evlere kapanan Amerikalılar bu Şükran Günü’nde geleneklerini kutlamak için daha özgürce buluşacak.

17’nci yüzyılın erken dönemlerine dayanan gelenekte, uğradıkları soykırımdan önce yerli Amerikalılar ile Avrupalı yerleşimciler, sonbahar hasadını paylaşmak için biraraya gelerek kutlama yapardı.

Günümüzde ise uzun bir haftasonu tatili olan Şükran Günü’ndeseyahatler rekor düzeyde artıyor, aileler Şükran Günü sofrasında biraraya gelmek için yolculuk ediyor.

‘‘Seyahatlerde yüzde 13 artış’’

Covid-19 vakalarının ve can kayıpların geçen yıl hızla artması yüzünden aileler Şükran Günü yemeklerini internet üzerinden görüntülü konuşarak yapmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise aşılar sayesinde pandeminin daha fazla kontrol altına alınmasıyla Şükran Günü’nde yaklaşık 53 milyon 400 bin kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Bu da Amerikan Otomobil Derneği’ne göre 2020 yılındaki seyahatlere göre yüzde 13 artışa işaret ediyor. Hava yolculuğunun ise pandemi öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 91’ine ulaşması bekleniyor.





Amerikalı aileler birçok neslin yeniden biraraya gelebilecek olmasından mutlu.

Maryland eyaletinin Silver Spring bölgesinde yaşayan Tanya Primiani Şükran Günü’nde evinde 12 kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Primiani, ‘‘Kalabalığa yemek yapma çılgınlığına ve herkes geldikten sonra masanın etrafındaki o kaosa bayılıyorum’’ diyor. Şükran Günü’nden sonraki gece yarısı aynı zamanda ABD’de Noel alışveriş sezonunun da başlangıcına işaret ediyor.

İndirimler bu yıl daha kısıtlı

Perakendeciler çevrimiçi tatil kampanyalarını bu yıl Eylül ayından itibaren başlattı. Bunun nedeni tedarik zincirindeki aksaklıkların ithal ürünlerin siparişlerinde gecikmeye neden olabileceği kaygısı. Ancak Adobe Dijital Ekonomi Endeksi’ne göre bu yıl Şükran Günü’nün ardından gelen ‘Kara Cuma’ indirimleri de yüzde 5 ile 25 arasında yani daha az olacak.

Kişilerin minnet duydukları şeyleri düşünmeleri için bir fırsat olarak da görülen Şükran Günü’nde bu gelenek, hindi pişirilen bir sofrada hayata geçiyor. Şükran Günü’nde ayrıca zenginlikler paylaşılıyor ve yoksullara bağışlar yapılıyor.

Birçok organizasyon gibi Los Angeles Bölgesel Gıda Bankası da bu yıl bedava yemek dağıtıyor. İhtiyaç halindeki bölge sakinleri tatil yemeklerini buradan ücretsiz alabiliyor.





‘‘Pandemi gıda güvencesizliğini arttırdı’’

Gıda bankasının pazarlama müdürü Victoria Lasavath, pandeminin Los Angeles ilçesinde gıda güvencesizliğinin artmasına neden olduğunu söyledi. Organizasyon ve ortakları artık günde 900 bin kişiye gıda sağlamaya çalışıyor. Lasavath’a göre bu rakam pandemi öncesinin üç katına denk geliyor.

Lasavath, ‘‘Şükran Günü’nün normalde hepimiz için yılın çok keyifli bir zamanı olması lazım. Ancak gıda güvencesizliği yaşayan komşularımız için daha zor bir dönem’’ diye konuştu.





Aşılara rağmen Amerikalılar, günde 95 bin yeni vakanın görüldüğü ülkede hala temkinli hareket ediyor. Reuters haber ajansının resmi kaynaklardan aldığı verilere göre ABD’de 777 binden fazla kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Ancak artık günlük ölümlerin sayısı binlerle değil yüzlerle ifade ediliyor.

Hastanelerin yoğun bakım servisleri eskisi gibi dolup taşmıyor, sosyal toplantılara getirilen kısıtlamalar da kalktı. Bu da Şükran Günü’nde sporseverlerin üç Ulusal Futbol Ligi (NFL) stadyumunu dolduracakları anlamına geliyor. Geçen yıl tribünler boştu. Ayrıca New York’ta Macy’s alışveriş merkezi tarafından her Şükran Günü’nde düzenlenen geçit töreni ve yarışması da bu yıl seyircili yapılacak. Geçen yılki etkinlik halka kapalıydı.





Diğer şehirlerde de geçit törenleri olacak ancak New York’ta Macy’s’in yaptığı etkinlik ülke genelinde televizyondan canlı yayınlanacak. Yaklaşık 50 milyon izleyici boyları 22 metreye ulaşan dev balonların geçişini ekranları başından seyredecek.

New York polisi kalabalığın sayısına dair tahminde bulunmadı, ancak Macy’s geçit töreni, yılbaşı gecesi ve LGBTQ onur yürüyüşü ile birlikte kentin milyonları çeken en kalabalık etkinlikleri arasında.