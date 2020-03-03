ABD’de Süper Salı Önseçimlerinde Biden’ın Üstünlüğü Sürüyor

Amerikalı seçmenler, ABD başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’nin adayını belirleyecek önseçimlerde bugün 14 eyalette sandık başına gitti.

Süper Salı’da toplam delegelerin üçte biri yani 1344 delege adaylar arasında dağılacak. Demokratlar’ın başkan adayı olarak çıkmak için 1991 delegenin desteğini almak gerekiyor. Adayların yüzde 15 barajının üstünde olması gerekiyor. Yüzde 15’in altında kalanlar yarıştıkları eyaletten delege çıkaramıyor.

Ülke genelindeki delegelerin üçte biri belirleyecek seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Virginia, Kuzey Carolina, AlabamaOklahoma, Tennessee ve Arkansas’da birinci sırada.

Virginia eyaleti 99 delege çıkarıyor. Sandık çıkış anketlerine göre Vermont Senatörü Bernie Sanders ikinci, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg üçüncü sırada yer alıyor.

110 delege çıkaran Kuzey Carolina, 52 delege çıkaran Alabama, 37 delege çıkaran Oklahoma, 64 delegeli Tennessee ve 31 delegeli Arkansas eyaletlerinde de sandık çıkış anketleri Joe Biden’ın ilk sırada olduğunu gösteriyor.

75 delege çıkaran Minnesota eyaletindeki yarıştan da Joe Biden galip çıktı. Minnesota Senatörü Amy Klobuchar kendi eyaletinde yapılacak seçimde favori gösteriliyordu ancak Klobuchar yarıştan çekilmiş ve Biden’a destek verdiğini açıklamıştı.

Sanders iki eyalette kazandı

Senatör Bernie Sanders da beklendiği üzere kendi eyaleti Vermont’ta zaferle çıktı. Sanders ayrıca 67 delege çıkaran Colorado’da birinci geldi.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren is kendi eyaletinde beklediği başarıyı yakalayabilmiş değil. Warren, Massachusetts’te Biden ve Sanders’ın ardından üçüncü sırada. Biden, Massachusetts’te arayı açmaya başladı. Teksas eyaletinde de Biden ile Sanders arasındaki başa baş yarış sürüyor.

Bloomberg’e sürpriz zafer

Amerikan Samoası olarak bilinen adadaki önseçimi ise Michael Bloomberg kazandı. Altı delege çıkaran adada, Bloomberg oyların yüzde 49,9 alarak beş delegeyi kazandı. Yarıştan çekilen Hawai Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard’a da yüzde 29,3 oy çıktı ve Gabbard bir delege kazandı.

14 eyalet arasında Demokratlar için en fazla delegeyi çıkaracak olan California’da oylama sürüyor. Kazanan aday adayı, 415 delegenin büyük bölümümü yanına katacak.

Vermont Senatörü Bernie Sanders Süper Salı’ya kadar topladığı 60 delegeyle yarışta önde gidiyordu. Sanders’ı 53 delegeyle Joe Biden izliyordu.

Sanders, anketlerde önde göründüğü California ve Teksas eyaletlerinde gelecek oylarla yarışta büyük bir ilerleme elde edebilir.

Buttigieg ve Steyer da çekildi

Biden’a destek vererek yarıştan çekilen bir başka aday da Indiana eyaleti South Bend eski belediye başkanı Pete Buttigieg oldu. 26 delege toplayan Buttigieg, Iowa önseçimlerini kazanmış, Sanders’ın ardından New Hampshire’de ikinci olmuştu.

Anket sonuçlarına göre Güney Carolina’da zafer bekleyen ancak yarışı üçüncü sırada bitirerek hiç delege çıkaramayan milyarder Tom Steyer da bu sonucun ardından yarıştan çekildiğini açıkladı.

Bloomberg oy pusulalarında

Yarışa katılan eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg bugün oy pusulasında ilk kez yer alacak. Şubat ayında yapılan 4 eyaletteki önseçime katılmayan ve kampanyasını bugünkü “Süper Salı” seçimleri üzerine kuran Bloomberg de bugün resmen yarışa dahil oluyor. Bloomberg, bugün seçim yapılacak eyaletlerde verdiği televizyon reklamlarına 400 milyon dolar harcadı.

Hawaii Kongre Üyesi Tulsi Gabbard da bugün pusulada yer alacak bir diğer isim. Ancak Şubat ayında yapılan yedinci sırada yer alabildi ve destek bulmakta zorlandı. Gabbard, Kasım ayında yarışa katılmaya hak kazanan son isim olmuştu.