ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de Temmuz ayında tarım dışı istihdam 943 bin artışla beklentileri aştı. Verinin açıklanmasının ardından dolar endeksinde ve dolar/TL kurunda artış gözlendi.

SOZCU.COM.TR

ABD’de Temmuz ayında tarım dışı istihdam 943 bin artışla beklentileri aştı. Bloomberg anketinde ekonomistlerin ortalama beklentisi 870 bindi.

Geçen ay 850 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı da 938 bin olarak revize edildi.

Temmuz’da işsizlik oranı da yüzde 5,4’ye geriledi. Bloomberg anketinde beklenti işsizliğin yüzde 5,7’ye gerilemesi yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi ve ABD’de ekonomik toparlanmanın hızı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimi ve doların seyri açısından da önem taşıyor.

ORTALAMA SAATLİK KAZANÇ ARTIŞI DA BEKLENTİYİ AŞTI

ABD’de Temmuz’da ortalama saatlik kazanç da bir önceki aya göre yüzde 0,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında arttı. Beklenti, artışın aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 oranında olması yönündeydi.

Veri için öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen ADP özel istihdam verisi Temmuz’da 330 binle 690 binlik ortalama beklentinin altında kalmıştı.

DOLAR GÜÇLENDİ

Verinin açıklanmasının ardından dolar endeksi güçlenirken, dolar/TL’de de tekrar 8,59’dan 8,61’e yükseliş görüldü.

3 Ağustos Salı gün 8,30’a kadar gerileyen dolar/TL kuru, para politikasına dair endişeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” açıklamasıyla yükselişe geçmiş ve bugün 8,61’i görmüştü.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın dolar ve enflasyon beklentisi İlginizi Çekebilir Dolarda bir kez daha Erdoğan yükselişi