ABD’de Tarım Dışı İstihdam Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre ABD’de tarım dışı istihdam Şubat ayında 273 bin arttı. Ülkede tarım dışı istihdamda 2018 yılının Mayıs ayından bu yana en büyük artış kaydedildi.

Beklentiler istihdam artışının 175 bin, işsizlik oranının ise yüzde 3,6 seviyesinde olmasıydı. Ancak açıklanan son verilere göre, işsizlik oranı yüzde 3,5’e düştü ve bir kez daha 50 yılın en düşük seviyesinde seyretti.

ABD Merkez Bankası FED hafta başında Corona virüsünün olumsuz etkileri nedeniyle 50 baz puanlık sürpriz indirim yapmış, açıklamasında istihdam piyasasının güçlü kaldığını belirtmişti.

Çalışma Bakanlığı’ndan verilen bilgilere göre, Amerikan ekonomisinde Aralık ve Şubat ayları arasında ortalama 243 bin istihdam yaratıldı. Bir yıl önce aynı zaman aralığında bu rakam sadece 178 bindi.

Bu büyük artışın ardındaki sebeplerin başında bu yıl ABD’de kış sezonunun hafif geçmesinin geldiği belirtiliyor. Geçen ay en çok istihdam sağlık, restoran ve inşaat sektöründe gerçekleşirken, ayrıca bu yıl yapılacak nüfus sayımı nedeniyle 7 bin kişi de geçici olarak federal hükümet tarafından işe alındı. Nüfus sayımı için açılan bu geçici pozisyonlara saat başına 28 dolar maaş veriliyor.

Bakanlıktan verilen bilgilere göre ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 3 ile beklentilere paralel arttı.

İstihdam artış devam edecek mi?

Bununla birlikte, istihdamdaki artışın gelecek ay da devam edip etmeyeceği tartışılıyor. Bu ayki rakamlar, ABD’de Corona virüsü vakaları artmaya başlamadan önce hesaplandı.

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) Corona virüsü nedeniyle ABD ve dünya geneli için büyüme tahminlerini düşürmesi, istihdamın önümüzdeki aylarda düşebileceği öngörülerine neden oluyor.

IIF tarafından yayınlanan rapora göre, ABD için 2020 büyüme tahmini yüzde 2’den yüzde 1,3’e düşürülürken, 2019’da yüzde 2,6 civarında olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1’e gerileyebileceği, bunun da finansal krizden bu yana en düşük seviye olacağı ifade edildi.

Corona virüsü istihdamı düşürebilir

ABD’de bazı şirketler son günlerde virüsün ticari etkisi ve küresel ekonomik yavaşlamayla ilgili endişelerini dile getiriyor. United Airlines virüsün yayılmasının ardından Haziran ayı sonuna kadar işe alımların dondurulduğunu açıklarken, Hyatt otelleri de büyüyen Corona virüsü salgını yüzünden düşen talep yüzünden bazı sektörlerindeki işe alımlarını süresiz askıya aldı. Teknoloji sektöründeyse bazı şirketler 2020 için öngördükleri maaş artışlarını yeniden gözden geçiriyor. Özellikle yüksek maaşlı işlerin olduğu teknoloji sektöründe bir çok şirket bu rakamları tekrar değerlendirecek.

Diğer yandan iş ilanı sitesi Glassdoor tarafından yapılan bir analize göre, bazı şirketler bünyelerine Corona virüsüne özgü pozisyonlar ekleyecek ve önümüzdeki aylarda özellikle sağlık ve bilim sektörlerinde iş imkanı ortaya çıkacak. Glassdoor’un araştırmalarına göre, Corona virüsü testlerini yapacak ve analiz edecek laboratuvar teknisyenleri, virüs taramaları yapmak için hemşireler gibi sağlık sektöründe yeni pozisyonlar yaratılması bekleniyor.