ABD’de tarım dışı istihdam ekimde beklentiyi aştı

ABD’de tarım dışı istihdam ekimde 531 binle beklentilerin üzerinde arttı. İstihdam artışı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimi ve doların seyri açısından önem taşıyor.

Sozcu.com.tr

ABD’de ekim ayında tarım dışı istihdam artışı, piyasa beklentilerini aşarak 531 bin oldu.

Bloomberg anketinde ortalama beklenti 450 binlik artış yönündeydi.

Öncü göstergeler de ekimde ülkede istihdam artışının güçlü olduğuna işaret etmişti. İki gün önce açıklanan özel sektör istihdam artışı ekimde 571 binle beklentilerin üzerinde gelmişti. Bu veride ortalama beklenti 400 binlik artış yönündeydi.

ABD’de istihdam seviyesi halen pandemi öncesi seviyelerin altında olsa da toparlanma devam ediyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI DA DÜŞÜŞTE

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 14 bin düşüşle 269 bin oldu. Bu, pandeminin başladığı Mart 2020’den beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

Devam eden başvurular da 160 bin azalarak 2.7 milyon ile pandemi sonrası en düşük seviyeye indi.

FED İSTİHDAM VERİLERİNİ İZLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimi açısından enflasyon ile birlikte istihdam artışı önemli bir gösterge olarak takip ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun önümüzdeki aylarda yüksek seyretmesine rağmen istihdam piyasası daha fazla iyileşene kadar faiz artışı düşünmeyeceklerini belirtmişti.

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