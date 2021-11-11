ABD’de Tatil Sezonu İçin Yeni Tehdit Uyarısı 

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ülkenin, yerel aşırılık yanlıları ve yabancı terörist gruplardan ilham alan kişilerden gelebilecek “artan bir tehdit ortamı” ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Bakanlık, son ulusal terör uyarısı bülteninde, belirli bir tehdit hakkında güvenilir bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Ancak raporda, pandemi yasakları ve ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi gibi son dönemdeki olaylara kızgınlığı istismar etmeye çalışan kişi ve kuruluşların da yaklaşan dini bayramlarda toplu toplantıları hedef alabileceği kaydedildi.

Uyarı bülteninde, “Vatan, çeşitli ve zor bir tehdit ortamıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor” denildi.

Her Kasım ayının üçüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü aynı zamanda ABD’de tatil sezonunun da başlangıcı. Hemen ertesindeki Cuma gününde indirim sezonuna girilecek. “Kara Cuma” olarak bilinen günde yapılan büyük indirimlerle Amerikalılar Noel ve yeni yıl için dükkanlara ve alışveriş merkezlerine akın edecek.

Bakanlığın bu yıl dördüncü kez yayınladığı terör bülteninde, genellikle ırksal veya etnik olarak motive edilen nefretten beslenen yerel aşırılık destekçilerinin ve denizaşırı gruplardan ilham alan yerel aşırılık yanlılarının istikrarsız bir karışımından kaynaklanan tehlike vurgulandı. Bülten, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra İç Güvenlik Bakanlığı’nın kurulmasının ardından, El Kaide ve diğer örgütlere olan odağın kaydığının da bir yansıması.

Uyarı bülteni ayrıca, pandeminin neden olduğu ekonomik çalkantının yarattığı öfkenin yanısıra çevrimiçi propaganda ve komplo teorileriyle aşırı gerilen bir ortamı yansıtıyor. İç Güvenlik Bakanlığı, aşırılık yanlılarının en azından 2022’ye kadar “kayda değer bir tehdit” oluşturacağı konusunda uyarıyor.

FBI yetkilisi geçen hafta uyardı

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) terörle mücadele bölümünün müdür yardımcısı Timothy Langan, geçen hafta Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki ifadesinde benzer noktalara değinmişti. Langan, ulusal terör tehdidinin son 18 ayda “önemli ölçüde arttığını” ve FBI’ın şu anda şiddet içeren yerel aşırılık yanlıları hakkında yaklaşık 2 bin 700 soruşturma yürüttüğünü söylemişti.

Langan, “Anavatanımızın karşı karşıya olduğu en büyük terör tehdidi, sıklıkla çevrimiçi radikalleşen, kolay erişilebilir silahlar kullanarak zayıf hedeflere saldırmak isteyen, küçük hücrelerdeki yalnız aktörlerin oluşturduğu tehdittir” demişti.

Ulusal terör bülteninde kullanılan üslup, önceki uyarılara benzese de son gelişmelere atıfta da bulunuyor. El Kaide ve IŞİD gibi yabancı grupların, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesini kutladığı ve bunu destekçilerini saldırmaya teşvik etmek için kullanabileceği konusunda uyarıyor.

Aynı zamanda bazı yerel aşırılık yanlıları, Müslüman karşıtı nefreti körüklemek için Afgan mültecilerin ABD’ye yerleştirilmesini kullanmaya çalıştılar.

FBI, eyalet kuvvetleri, yerel güvenlik güçleri ve yabancı meslektaşları ile birlikte çalıştığını kaydeden İç Güvenlik Bakanlığı, tehdide karşı toplum temelli önleme programlarına verilen hibeleri ve eğitimi arttırdığını da kaydetti.

2010’dan 2020’ye kadar, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçı veya etnik güdümlü şiddet yanlısı aşırılık yanlıları ABD’de can kayıplarıyla sonuçlanan 18 saldırı düzenledi. Charleston ve Pittsburgh da dahil olmak üzere tipik olarak ibadethanelere odaklanan saldırılarda 70 kişi hayatını kaybetti.