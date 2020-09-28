ABD’de TikTok’u indirmeye yönelik Trump yasağı geçici olarak askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’deki uygulama mağazalarından TikTok’u indirme yasağı, video platformunun “ulusal güvenliğe yönelik tehditler” gerekçesiyle Beyaz Saray tarafından hedef alınmıştı.
Trump’ın TikTok’u indirme yasağının bugün gece yarısı yürürlüğe girmesi bekleniyordu.
ANcak ABD’li Yargıç Carl J. Nichols, Trump’ın Çin’in sahip olduğu TikTok video uygulamasının ABD’deki uygulama mağazalarından indirilmesini yasaklayan emrini geçici olarak askıya aldı.
Yargıcın kararı, Trump’ın emrini yayınladıktan sonra platformun ABD’de kalmasına izin verecek bir ön tedbir olarak görülüyor.
BREAKING: Federal Judge in Washington grants TikTok’s motion for a preliminary injunction, blocking Trump’s TikTok ban from taking effect tonight at midnight as scheduled. pic.twitter.com/CDC5pC1OPs
— Bobby Allyn (@BobbyAllyn) September 28, 2020