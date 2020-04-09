ABD'de toptan eşya stokları ve satışları şubatta azaldı

WASHINGTON (AA) – ABD’de şubatta toptan eşya stokları yüzde 0,7, toptan eşya satışları yüzde 0,8 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 655,8 milyar dolara geriledi. Veriye ilişkin beklenti, stokların yüzde 0,5 azalması yönündeydi.

Toptan eşya stokları şubatta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,3 düşüş kaydetti.

Toptan eşya stoklarının ocak ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Söz konusu revizyon doğrultusunda, ocakta stok miktarında meydana gelen düşüş yüzde 0,4'ten yüzde 0,6'ya revize edildi.

Toptan eşya satışları ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalışla 500,7 milyar dolara geriledi.