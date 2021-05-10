ABD’de Trans Bireylerin Tıbbi Hakları Yeniden Koruma Altında

Biden yönetimi, ABD’nin eşcinsel ve trans bireyleri sağlık hizmetleriyle ilgili cinsiyet ayrımcılığına karşı koruyacağını duyurdu. Yönetim tıbbi bakımla ilgili hassas durumlarda yasal hakların kapsamını daraltmaya çalışan Trump dönemi politikasını tersine çevirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni adımı, tıbbi hizmetlerde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan federal yasaların eşcinsel ve trans bireyleri de koruduğunu onaylamış oldu. Trump yönetimi “cinsiyeti” doğumda atanan cinsiyet anlamında tanımlamış, böylece trans bireyleri yasanın koruma şemsiyesinden çıkarmıştı.

Sağlık Bakanı Xavier Becerra yaptığı açıklamada, “Ayrımcılık korkusu bireyleri tıbbi bakımdan vazgeçmeye yönlendirebilir ve bu da ciddi olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabilir. LGBTQ bireyler de dahil olmak üzere herkes, ayrımcılık veya müdahaleden uzak, sağlık hizmetlerine erişebilmeli” dedi.

Becerra, Biden yönetimi politikasının Sağlık Bakanlığı’nı da geçen yıl bir davada işyerinde cinsiyet ayrımcılığına karşı federal yasaların eşcinsel ve trans bireyleri de koruduğunu dair tarihi Anayasa Mahkemesi kararı ile uyumlu hale getireceğini söyledi.

Bu karara rağmen Trump yönetimi sağlık hizmeti ayrımcılığına karşı yasal korumaları daraltmaya çalışmaya devam etti ve “cinsiyeti” biyolojik cinsiyet olarak dar bir şekilde tanımlayan kurallar açıkladı. Trump yönetimi yetkilileri, yasal bir konu olarak sağlık hizmeti ayrımcılığının, Anayasa Mahkemesi’nin karar verdiği iş davasından ayrı bir konu olduğunu savunsa da federal bir yargıç bu kuralların yürürlüğe girmesine engel oldu.

Bugün atılan adım, Sağlık Bakanlığı’nın Sivil Haklar Dairesi’nin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılık şikayetlerini tekrar araştıracağı anlamına geliyor. Hastaneler, klinikler ve diğer tıbbi hizmet sağlayıcılar, yasa ihlalleri nedeniyle hükümet yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Biden yönetiminin adımı, Obama yönetimi yıllarında benimsenen politikayı geri getiriyor. Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası, tıbbi hizmetlerde cinsiyet ayrımcılığı yasağını da içeriyordu ve Obama yönetimi bunu, eşcinsel ve trans bireyler için de geçerli olduğu şeklinde yorumlamıştı. Yasa, bir kişinin erkek, kadın, hiçbiri ya da hepsi olma hissiyatınca şekillendirilen geniş bir cinsiyet anlayışına dayanıyordu.

Özellikle trans bireyler için haklar konusundaki anlaşmazlığın arkasında, bir kişinin tanımladığı cinsiyet ile doğumda atanan cinsiyet arasındaki tutarsızlık nedeniyle “cinsiyet disforisi” adı verilen tıbbi bir durum var. Cinsiyet disforisi şiddetli depresyon içerebilir. Tedavisi, cinsiyet doğrulama ameliyatı ve hormon terapisinden farklı bir saç modeli veya kıyafet benimseyerek insanların dış görünüşlerini değiştirmelerine kadar değişebilir.

Tıbbi gruplar ve sivil haklar örgütleri genellikle eşcinsel ve trans bireyler için daha geniş yasal korumaları desteklerken, sosyal ve dini muhafazakarlar korumanın kapsamlarını daraltmaya çalışıyor.