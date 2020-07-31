ABD’de Tüketici Harcamaları Haziran’da da Arttı 

ABD’de kişisel tüketim harcamaları Mayıs ayında olduğu gibi Haziran’da da artışını sürdürdü.

Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre kişisel tüketim harcamaları Haziran ayında yüzde 5,6 arttı. Corona virüsü salgını sürecinde kapanan işletmelerin yeniden faaliyete geçmesiyle Mayıs ayında yüzde 8,5 ile tüketici harcamalarında rekor artış gerçekleşmişti.

Enflasyon ayarlamalarıyla birlikte Mayıs’ta artış yüzde 8,4 Haziran’da da yüzde 5,2 olarak belirlendi. Veriler, tüketicilerin kıyafet ve ayakkabıya harcama yaptığını ortaya koydu. Sağlık, restoran ve otel harcamaları da arttı.

Haziran’daki artışla birlikte, tüketici harcamaları, Nisan ayındaki derin düşüşten çıkmayı başarsa da pandemi öncesi dönemin hala altında. Bu nedenle uzmanlar Temmuz ile Eylül ayları arasındaki üçüncü çeyrekte daha yüksek artışlar bekliyor.

Ancak salgının yoğun nüfuslu güney ve batı bölgelerinde hız kazanması nedeniyle işletmelerin yeniden kapanması ve açılışların ertelenmesi, üçüncü çeyrekteki artışın etkisine yönelik şüpheleri arttırıyor.

Milyonlarca Amerikalı’nın devletten aldığı haftalık 600 dolar işsizlik maaşı yardımının, Beyaz Saray ve Kongre’nin anlaşamaması nedeniyle uzatılmayacak olması da harcamaları etkileyecek.

Değişken gıda ve enerji bileşenlerinin yer almadığı kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi (PCE) Haziran’da yüzde 0,2 arttı. Çekirdek PCE son 12 ayda yüzde 0,9 artmış oldu. Çekirdek PCE, ABD Merkez Bankası’nın (FED) tercih ettiği enflasyon ölçütü. FED’in enflasyon hedefi yüzde iki.