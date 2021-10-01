ABD’de Tüketici Harcamaları Yükselişte

ABD’de tüketici harcamaları Ağustos ayında arttı. Ancak harcamalar enflasyona göre ayarlandığında tahminlere kıyasla daha zayıf olduğu görüldü. Bu durum, Covid-19 enfeksiyon vakalarının artmasıyla beraber üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın son raporuna göre enflasyonun Ağustos ayında yüksek seyretmeye devam etmesi, genellikle Eylül ayında hızlanma eğilimine giren tüketici harcamalarının üçüncü çeyrekte yavaşlama riskini arttırdı. Enflasyon ayarlı gerçek tüketici harcamaları, gayrisafi milli hasıla hesaplamalarında temel unsur olarak değerlendiriliyor.

ABD’de ekonomik faaliyetlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları, Ağustos ayında yüzde 0,8 oranında arttı. Temmuz ayı verileri, enflasyon ayarı yapıldığında tüketici harcamalarının yüzde 0,1 oranında gerilediğini gösteriyor. Oysa daha önceki hesaplamalarda Temmuz ayında tüketimin yüzde 0,3 oranında arttığı bildirilmişti.

Tüketici ürünlerinin satın alımının yüzde 1,2 oranında artması, gıda ve ev eşyasına yapılan harcamaların arttığına işaret ediyor. Bu artış, motorlu araç satışlarındaki düşüşü dengeliyor. Küresel çaptaki yarı iletken sıkıntısı, otomobil imalatının azalmasına yol açıyor.

Ağustos ayında hizmet harcamaları yüzde 0,6 oranında arttı. Bu artışa konut, elektrik, doğalgaz, su gibi gereksinimler ve sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar katkıda bulundu. ABD’de harcamaların üründen hizmete kaydığı gözleniyor. Ancak Delta varyantına bağlı olarak Corona vakalarının artış göstermesi; havayolu seyahati ve otel konaklamalarına olan talebin azalmasına, restoran ve barlarda yapılan harcamaların düşmesine neden oldu.

Enflasyon, Ağustos ayında da yükseliş eğilimini sürdürdü. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, çalkantılı gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, yüzde 0,3 oranında arttı. Temmuz ayında da aynı oranda artış kaydedilmişti. Ağustos ayına kadar uzanan 12 aylık dilim içinde çekirdek kişisel tüketim harcamaları yüzde 3,6 oranında yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyon hesaplamalarının temelini oluşturuyor. FED’in hedef enflasyon oranı, yüzde 2. FED, bu yılki enflasyon beklentisini yüzde 3,7 olarak güncelledi. Haziran ayında öngörülen oran, yüzde 3’tü.

Kasım ayından itibaren aylık tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağının sinyalini veren FED, faiz artışının da beklenenden daha erken gelebileceğine işaret etti. Yüksek enflasyonun geçici olduğu konusundaki ısrarlı tavrını koruyan FED Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü Kongre’de yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda rahatlama sağlanmasını beklediğini kaydetti.

Ancak yine de ABD’de enflasyon bir süre daha yüksek seyretmeye devam edebilir. Tedarik İdaresi Enstitüsü’nün sonuçlarını Cuma günü açıkladığı anket, imalatçıların hammadde tedarikinde beklenenden daha uzun süren gecikmeler yaşadığını ve girdi fiyatlarının Eylül ayında arttığını gösteriyor.

Büyüme yavaşlıyor

Yüksek enflasyon, tüketimin azalmasına neden oluyor. Gerçek tüketici harcamaları, Temmuz ayında yüzde 0,5 düştükten sonra Ağustos ayında yüzde 0,4 oranında artış gösterdi. Ekonomistler, Temmuz ve Ağustos verileri birarada değerlendirildiğinde, tüketici harcamalarındaki büyümenin üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 1 oranında gerçekleşmesini bekliyor.

Tüketici harcamaları, Nisan-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 12 oranında artmıştı. Bu artış, ABD ekonomisinin yüzde 6,7’lik büyüme hızına en büyük katkı sağlayan öğeydi.

ABD ekonomisi ayrıca rekor düzeydeki şirket karlarıyla da destekleniyor. Amerikalılar, pandemi sırasında en az 2,5 trilyon dolar tasarruf etti. Corona vakalarının azalma eğilimine gitmesi, seyahat ve yüksek temas gerektiren diğer hizmetlere olan talebi de arttırıyor. Şirketlerin azalan envanterlerini yenileme çabaları, fabrikaların işlemeye devam etmesi anlamına geliyor.