‘‘ABD’de Üç Ayda 100 Bin Kişi Daha Ölebilir’’

ABD’de son veriler ışığında yapılan tahminlerle göre ülkede bugünden Aralık ayına salgın yüzünden 100 bin kişi daha hayatını kaybedebilir. Ancak uzmanlar herkesin kamuya açık alanlarda maskeli olması durumunda bu sayının yarı yarıya azalabileceğini söylüyor. Uzmanlar bu sonbaharda salgının seyrinin kişilerin davranışına bağlı olacağına dikkat çekiyor.

Teksas Üniversitesi COVID-19 Modelleme Konsorsiyumu Başkanı Lauren Ancel Meyers yaptığı açıklamada, ‘‘Delta varyantını değiştiremeyiz, ancak kendi davranışlarımızı bir gecede değiştirebiliriz’’ dedi.

Bu da yeniden maske takmak, sosyal etkinlikleri kısıtlamak, hasta olunca evde oturmak ve aşı olmaktan geçiyor.

ABD dördüncü pikte

ABD bu yaz bulaşma hızı fazla olan Delta varyantıyla birlikte pandeminin dördüncü zirvesini yaşıyor. Delta varyantı vaka sayılarının yeniden artmasına, hastaneye yatma oranının yükselmesine ölümlerin yeniden tırmanmasına, hastanelerin kapasitesinin dolmasına ve sağlık çalışanları üzerindeki baskının artmasına neden oldu.

Delta varyantı günde ortalama bin 100’den fazla ölümle salgını Mart ayı ortasındaki seviyesine geri taşıdı. Washington Üniversitesi’nin etkili modellemelerinden biri Aralık ayının başına kadar 98 bin Amerikalı’nın daha Corona virüsünden hayatını kaybedebileceğini ve toplam ölü sayısının 730 bine yaklaşabileceğine işaret ediyor.

Tahminlere göre Eylül ayı ortasında ölümler günde bin 400’e yükselecek, daha sonra yavaş yavaş azalacak.

Ancak bu modele göre ölümlerin çoğu Amerikalılar’ın davranış biçimini değiştirmesiyle önlenebilir.

Seattle’daki Washington Üniversitesi’nden modellemeyi oluşturan ekibin üyesi Profesör Ali Mokdad, ‘‘Yalnızca maske takarak 50 bin kişinin hayatını kurtarabiliriz. Bu da davranışlarımızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor’’ dedi.

Aşılamalar geçen ay arttı

Verilere göre şimdiden Amerikalılar’ın Corona virüsü tehdidini daha ciddiye aldıklarına dair işaretler var. Son birkaç haftada Corona virüsü aşılarına olan talepteki düşüşün seyri tersine döndü. Günde yapılan aşı sayısı geçen ay yaklaşık yüzde 80 artarak ortalama 900 bine ulaştı.

Beyaz Saray Corona Virüsü Koordinatörü Jefff Zients Salı günü yaptığı açıklamada Alabama, Arkansas, Louisiana ve Mississippi’de geçen ay, önceki iki ayın toplamına kıyasla daha fazla kişinin aşı olduğunu bildirdi.

Öte yandan milyonlarca öğrencinin de maske takması zorunlu hale getirildi. Giderek artan sayıda işveren de federal hükümetin Pfizer’in aşısına tam onay vermesinin ardından çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmeye başladı. New York ve New Orleans gibi şehirlerde yetkililer kent sakinlerinin restoranlarda yemek yiyebilmesi için aşı olmaları konusunda ısrar ediyor.

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre Amerikalı işçilerin yarısı işyerlerinde aşı zorunluluğunu destekliyor.

Son veriler davranış değişikliklerinin bu yaz virüsün yeniden arttığı birkaç bölgede eğriyi düzleştirebileceğini gösteriyor.

Associated Press haber ajansının bir araştırması Mississippi, Florida, Louisiana ve Arkansas’ta yeni vakaların düşüşte olduğunu gösteriyor. Bu eyaletler aynı zamanda Corona virüsü aşısının ilk dozunu olanların sayısının arttığı yerler.

Ancak bazı olumsuz eğilimler ise devam ediyor. Georgia, Kentucky, Güney Carolina, Tennessee, Batı Virginia ve Wyoming’de vakalar istikrarlı şekilde artmayı sürdürüyor.

‘‘Riski azaltacak kararlar almalıyız’’

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’ndan Elizabeth Stuart, ilkbaharda aşıların artması ve vakaların azalmasının halkın geride bıraktığını düşündüğü önlemleri yeniden uygulamasını zorlaştırdığını söyledi. Stuart ‘‘Tamamen kapanmak zorunda değiliz ancak riski azaltacak bazı kararlar alabiliriz’’ diye konuştu.

‘‘Aşılılar da dikkatli olmalı’’

Dr. Gaby Sauza ise aşılıların bile dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Sauza kışın aşılanmasının ardından 14 Ağustos’ta katıldığı bir düğünde, açık havada olmasına ve davetlilerin aşı kartlarını göstermesine rağmen Corona virüsüne yakalandığını anlattı.

Sauza, ‘‘Keşke maske taksaydım’’ diyerek pişmanlığını dile getirdi. Aşının hastalığı kontrol altında tuttuğunu belirten Sauza ancak kas ağrısı, ateş, terleme, yorgunluk, öksürük ve göğüs ağrısı gibi semptomları yaşadığını kaydetti.

Mokdad ise ‘‘Davranışlarımıza dikkat edersek virüsü kontrol edebiliriz. Dikkat etmezsek virüs bizi bekliyor. İçimizde zayıf olanları bulacak’’ diye konuştu.