ABD’de uçak faciası! Yerleşim yerine düştü

Yazan:
Alaturka Online
-

ABD’nin California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County’de yerleşim yerine uçak düştü.

Yayınlanma: 00:33 – 12 Ekim 2021 Güncellenme: 00:34 – 12 Ekim 2021

ABD’nin Meksika sınırında yer alan San Diego County’de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü.

San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü.

POLİSTEN BÖLGE SAKİNLERİNE UYARI

Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. En az 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

Rusya'da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var İlginizi Çekebilir Rusya’da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?