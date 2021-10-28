ABD’de Üçüncü Çeyrek Büyümede Sert Düşüş 

ABD ekonomisi, Corona virüsü vakalarının arttığı ve küresel tedarik zincirlerinin daha da gerilerek otomobil gibi malların kıtlığına neden olması nedeniyle tüketici harcamalarının düştüğü üçüncü çeyrekte, bir yıldan fazla bir süredir en yavaş hızda büyüdü.

Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı ilk GSYİH tahmininde gayri safi yurtiçi hasılanın geçen çeyrekte yıllık bazda yüzde 2 arttığını bildirdi. Bu artış, ekonominin Corona virüsü salgınının ilk dalgasını kontrol altına almak için uygulanan sıkı zorunlu tedbirlerin ardından tarihi bir daralma yaşadığı 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana en yavaş büyüme oldu.

Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü. Corona virüsünün Delta varyantı ise fabrikalarda, madenlerde ve limanlarda işgücü kıtlığını daha da kötüleştirdi ve tedarik zincirini bozdu.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, GSYİH’nın geçen üçüncü çeyrekte yüzde 2,7 oranında artacağını tahmin ediyorlardı.

Kamu sağlığını tehdit eden kriz boyunca ekonominin her alanındaki eksiklikler ve hükümetten gelen pandemi yardımı parasıyla beslenen güçlü enflasyon, büyümenin önünü kesti. Ağustos sonunda mali teşvikin azalması ve Ida Kasırgası’nın ABD açık deniz enerji üretimini harap etmesinin de ekonomiye yükü oldu.

ABD’de ekonomik faaliyetlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları, Nisan-Haziran çeyreğindeki yüzde 12’lik güçlü büyüme hızının ardından, Temmuz-Eylül çeyreğinde yüzde 1,6 oranında büyüdü. Otomobil kıtlığı, durgunluğun bir nedeni ancak Delta varyantı da hava yolculuğu ve dışarıda yemek yeme gibi hizmetlere yapılan harcamaları azalttı.

İşsizlik yardımı başvurularında azalma sürüyor

Ancak çalkantılı üçüncü çeyrek sona erdiğinde ekonomik faaliyetlerin arttığına dair işaretler de var. Yaz aylarında artan Corona virüsü vakaları düşüşe geçti ve son haftalarda önemli ölçüde azaldı. Aşılama da artmaya başladı. Kamu sağlığının iyileşmeye başlaması, Ekim ayında tüketici güveninin artmasına yardımcı oldu.

İşsizlik maaşı için daha az Amerikalı yeni başvuru yapıyor. İşgücü piyasası koşullarındaki iyileşme eğilimi, Çalışma Bakanlığı’nın bugün açıkladığı ayrı bir raporuyla da doğrulandı. Rapor, işsizlik yardımları için ilk taleplerin geçen hafta 10 bin azalarak 2020’nin Mart ayı ortasından bu yana en düşük seviye olan, mevsimsellikten arındırılmış 281 bine düştüğünü ortaya koydu.

Böylelikle başvuruların 300 bin eşiğinin altında kaldığı üçüncü hafta yaşandı. Reuters anketine katılan ekonomistler, son haftada 290 bin başvuru öngörmüştü.