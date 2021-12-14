ABD’de Üretici Fiyatlarında Rekor Artış  

ABD’de üretici fiyatları süregelen enflasyon baskılarının bir göstergesi olarak Kasım ayında bir önceki yıla göre %9,6 gibi rekor bir artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, enflasyonu tüketicilere ulaşmadan ölçen üretici fiyat endeksinin, Ekim ayındaki aylık yüzde 0,6’lık artışın ardından Kasım ayında yüzde 0,8 arttığı belirtildi. Bu, son dört ayın en yüksek aylık verisi oldu.

Ekim’de yüzde 0,3 düşen gıda fiyatları, Kasım’da yüzde 1,2 arttı. Enerji fiyatları, Ekim ayındaki yüzde 5,3’lük artışın ardından yüzde 2,6 arttı.

Enflasyondaki 12 aylık artış, Eylül ve Ekim aylarında belirlenen yüzde 8,6’lık yıllık artışlara ilişkin eski rekorları aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu artış son 12 yılın en yüksek rakamı.

Toptan ürün fiyatlarındaki yüzde 1,2’lik ve hizmet fiyatlarındaki yüzde 0,7’lik artış üretici fiyatlarındaki artışın temel nedenleri oldu.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, Kasım ayında yüzde 0,8 arttı ve çekirdek fiyatlar son 12 ayda yüzde 9,5 arttı.

Mal kategorisinde, demir-çelik hurda fiyatı yüzde 10,7 artarken, benzin, jet yakıtı ve endüstriyel kimyasalların fiyatları yükseldi. Gıda kategorisinde taze sebze ve meyve fiyatları yükselirken tavuk fiyatları düştü.

Üretici fiyatlarındaki artış Cuma günü, tüketici fiyatlarının Kasım ayında sona eren 12 ayda yüzde 6,8 oranında arttığı haberlerinin ardından geldi.

Bu hafta yılın son toplantısını gerçekleştiren ABD Merkez Bankası’nın (FED) Çarşamba günü, aylık tahvil alımlarını azaltma hızını arttıracağını ve muhtemelen enflasyonu kontrol altına alma kararlılığını göstermek için 2022’nin ortasına kadar kilit gösterge olan faiz oranını yükseltmeye başlamanın yolunu hazırlayacağını açıklaması bekleniyor.