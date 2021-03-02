ABD’de Vaka Sayıları Yeniden Yükselişte

ABD’de üçüncü Corona virüsü aşısının acil durum kullanım onayı da haftasonunda verildi, ancak sağlık uzmanları vakalarda yeniden artış uyarısında bulunuyor.

Cumartesi günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil durum onayı almasının ardından Johnson & Johnson firmasının Corona virüsü aşısının yaklaşık 4 milyon dozunun Salı gününe kadar ABD’de dağıtılması bekleniyor.

Ancak geçen günlerde yaşanan keskin düşüşün ardından vakalarda ve ölü sayılarında yeniden yükselme görüldü. Uzmanlar virüsün daha yeni ve bulaşıcı türlerinin ABD’de baskın olan tür haline gelmesinden endişe ediyor.

Geçen hafta vakalardaki düşüşün yalnızca yüzde 3 oranında olması uzmanları endişelendirdi. Geçen altı haftada vaka sayısındaki düşüş daha fazlaydı. Uzmanlar salgın karşısındaki ilerlemenin duruyor olabileceği uyarısında bulundu.

Reuters haber ajansının verilerine göre yeni vakalar 7 Şubat’la biten haftada yüzde 25, 21 Şubat’la biten haftadaysa yüzde 23 düşmüştü.

ABD’de son haftalarda vaka ve hastaneye yatma oranlarında arka arkaya görülen düşüşün ardından bazı eyaletler önlemlerini hafifletmeye başlamıştı.

‘‘Önlemleri hafifletmek için doğru zaman değil’’

Ancak Beyaz Saray’ın Corona Virüsü Görev Gücü’nde yer alan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, bunun önlemleri hafifletmek için doğru zaman olmadığı uyarısında bulundu.

Rakamlar geçtiğimiz günlerde düşmüş olsa da ABD’de hala günde neredeyse 70.000 vaka ve 2.000’den fazla ölüm meydana geliyor.

Walensky, yeni varyantların kaydedilen ilerlemeyi geriletebileceğini ve halk için önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Johnson & Johnson’ın aşısı, üç kıtada sekiz ülkede yürütülen deneylere göre ağır hastalığı önlemede yüzde 85 başarı sağladı. Bu ülkelere virüsün hızlı yayılan yeni varyantlarından birinin çıktığı Güney Afrika da dahil.

‘‘Aşılar arasında seçim yapmayın’’

Üç aşının birden piyasaya çıkmasıyla uzmanlar halka aşılar arasında seçim yapmamaları çağrısında bulunuyor. Biden yönetiminin Corona virüsü aşısının tüm topluluklara eşit şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla kurduğu Eşitlik Görev Gücü’nün başkanı Marcella Nunez-Smith, ‘‘Her üç aşı da en çok önemsediğimiz konuda güvenli ve etkili; bu da ağır hastalığın ve ölümlerin önüne geçilmesi’’ diye konuştu. Nunez-Smith, ‘‘Bir doktor olarak, sıra size geldiğinde karşınıza çıkan ilk aşıyı beklemeden olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kişiler bir aşıyı diğerine tercih edecek olurlarsa beklemek zorunda kalırlar. Ancak zaman her şeyden önemli. Aşı olmak hayat kurtarır’’ diye konuştu.

Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının aksine Johnson & Johnson aşısı tek doz halinde yapılıyor ve saklanırken dondurulması gerekmiyor. Kullanılması kolay olan bu aşının geçici aşılama merkezlerinde, mobil kliniklerde ve dondurucuların olmadığı diğer yerlerde kullanılması bekleniyor.

FDA’den acil durum onayının Cumartesi günü çıkmasının hemen ardından Johnson & Johnson, 3,9 milyon dozluk rezervinin dağıtımına başladı. Şirket Mart ayının sonuna kadar 16 milyon daha aşı teslim etmeyi hedefliyor.

Şirketin yetkililerinden Paul Stoffels, dağıtılmak üzere kamyonlara yüklenmiş yaklaşık 4 milyon aşının çalışmakta olan küçük bir fabrikadan çıktığını, ancak Mart sonuna kadar gönderilmesi planlanan 16 milyon dozun Catalent adlı daha büyük bir üretici fabrikada üretildiğini ve FDA’nın kalite verilerini inceleyerek bu üreticiye onay vermesini beklediklerini kaydetti. Stoffels, Catalent’in gelecek günlerde onay alacağını tahmin ettiğini söyledi.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Alex Gorsky ise 4 milyon dozluk ilk grup aşının Salı ya da Çarşamba günleri Amerikalılar’a uygulanmaya başlanacağını belirtti.